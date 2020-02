LeBron James espère qu’il y aura un hommage à Kobe à chaque match sur la route

Samedi soir, les Lakers de Los Angeles ont joué leur premier match sur la route depuis le décès de feu Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère, avec sa fille, Gianna, et sept autres.

Les Kings de Sacramento ont rendu un hommage émouvant à Bryant et Gianna, et après le match, LeBron James a expliqué comment il espère qu’un hommage se produira à chaque match sur la route. Les Lakers ont défait les Kings 129-113 pour effacer un dérapage de deux matchs.

“Nous y sommes préparés. Nous le comprenons », a déclaré James, selon Spectrum SportsNet. «Nous espérons que cela se produira tous les soirs simplement en raison de l’héritage qu’il a laissé. Mais nous y sommes préparés en tant qu’équipe, en tant qu’organisation, et nous allons continuer à passer au travers. »

L’hommage était composé de clips de Bryant jouant aux Kings et de quelques plans de Gianna jouant au basket. La vidéo a été remplie de respect et d’admiration pour Bryant, qui a joué contre les Kings lors de trois séries éliminatoires consécutives de 2000 à 2002.

Lors des finales de la Conférence de l’Ouest 2002, les Lakers ont battu les Kings en sept matchs et Bryant a récolté en moyenne 27,1 points par match et 6,3 rebonds.

Les Lakers et le reste de la NBA pleurent la perte de l’un des plus grands joueurs du match. Non seulement Bryant était un joueur de basket-ball stellaire, mais il était un motivateur qui a inspiré tant de gens à être leur meilleur soi.

Los Angeles affrontera les San Antonio Spurs au Staples Center mardi.

