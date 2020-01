LeBron James est «si heureux et fier» de Markelle Fultz d’Orlando

Les Lakers de Los Angeles ont connu une séquence de neuf victoires consécutives mercredi soir aux mains du Orlando Magic. Et tandis que LeBron James a récolté 19 passes décisives en carrière, quelque chose qui n’est pas arrivé à James tout en récoltant autant de passes décisives, l’histoire de la soirée a été la grande performance et les coups d’embrayage de l’ancien premier choix général Markelle Fultz .

Le renouveau de Fultz a été l’une des meilleures histoires de la saison NBA, avec la performance d’hier soir au Staples Center qui a renforcé cela dans un moment marquant. LeBron James était l’un des nombreux qui est heureux de voir le succès de Fultz après avoir perdu deux saisons à Philadelphie face à une blessure bizarre, selon Dave McMenamin d’ESPN.

“Confiance et opportunité”, a déclaré LeBron James lorsqu’on lui a demandé d’expliquer comment Fultz avait inversé la tendance. «Ils ont confiance en lui, il a confiance en lui. On lui donne la possibilité de sortir et de jouer au jeu comme il a grandi en jouant. Tout le reste prend soin de lui-même. Je le soutiens depuis qu’il est au lycée, quand il était recrue à Philly. Soutenu sa situation et encore à ce jour. Je suis heureux comme l’enfer pour lui. “

Fultz a commencé dans 35 des 40 matchs auxquels il a disputé le Magic cette saison. Plus tôt ce mois-ci, il avait atteint un sommet en carrière de 25 points, qu’il a suivi la nuit dernière avec 21 points, 11 rebonds et 10 passes décisives dans un triple double.

