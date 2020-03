LeBron James est un Gryffondor, dit un rédacteur passionné de la NBA

Alors que nous entrons dans la semaine 3 sans la National Basketball Association et que l’absence de sports réels devient plus indéniable à mesure que nous nous éloignons de la saison en raison de la pandémie mondiale, ce n’est pas vraiment le moment de discuter de la NBA ou de tout ce qui se passe actuellement, parce que rien ne se passe. Mais Internet s’est avéré être une aide utile pendant ces périodes et l’une de ces raisons est la connexion qu’il nous fournit à tous. Dans le cas de la NBA, un fan passionné, qui aime aussi Harry Potter, nous a apporté une distraction digne.

Dans quelles maisons de Poudlard les joueurs de la NBA seraient-ils? Et dans le cas de ce blog, quelle maison rejoindrait LeBron? Selon l’utilisateur DonyeWest de Reddit, James serait un Serpentard, qui dans cette métaphore a été trouvé par Bill Russell. Voici le démarrage 5.

Fondateur: Bill Russell

Fantôme de la maison: Kevin Garnett

PG: Russell Westbrook – Charges en tête-à-tête, les résultats précédents seront sacrés. Son attitude de “putain je vais le faire moi-même” est emblématique de ce que les gens pensent des Gryffondors.

SG: Damian Lillard – Brave as hell (voir: gagnants des matchs de fond) et un leader né. Son extrême fidélité à sa franchise et à sa ville sont parmi ses meilleurs traits – il préfère faire ce en quoi il croit plutôt que de quitter le navire.

SF: Jayson Tatum – Évidemment incroyablement turbulent et précoce compte tenu de ce qu’il a accompli au cours de ses 2,75 premières saisons, sans avoir peur des grands moments. Il semble également avoir un puits de talent inexploité qu’il commence à peine à comprendre.

PF: LeBron James – LeBron pourrait convenir à n’importe quelle maison sauf Poufsouffle, mais il semble être un ajustement naturel ici (imagerie du lion à part). Il est extrêmement talentueux avec une volonté de contourner les règles pour faire avancer les choses, comme Hermione, et il est clairement loyal et un leader né.

C: Bam Adebayo – Il est l’un des joueurs les plus tenaces de la NBA et semble relever chaque défi de manière extrêmement personnelle. On dirait qu’Adebayo va être un leader de la NBA pendant longtemps en tant que prochaine légende du Heat.

Bien que je ne sais pas si LeBron lui-même est un grand fan de Harry Potter, peut-être que ses enfants peuvent lui dire pourquoi c’est cool qu’il soit un Gryffondor. Mais ce n’est pas vraiment surprenant que cela se soit passé ainsi. Après tout, il s’est fait tatouer “The Chosen One”.

