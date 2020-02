LeBron James et Alex Caruso expliquent pourquoi ils jouent bien ensemble

Au cours des deux dernières saisons, Alex Caruso est passé d’une superstar culte de la G League à un joueur de rotation NBA légitime aux côtés de LeBron James pour les Lakers de Los Angeles.

Et bien que l’apparence de Caruso puisse être trompeuse, il est évident pourquoi il réussit constamment sur le terrain.

Quoi qu’il en soit, Caruso fait toujours le bon jeu. Qu’il s’agisse de prendre une mission défensive difficile, de faire la coupe parfaite ou de régler l’écran parfait, Caruso sait exactement ce dont il a besoin pour faire un court et le fait. C’est très similaire à l’état d’esprit que James a sur le terrain et les deux ont un succès incroyable à cause de cela.

Caruso et James partagent la parole pendant une moyenne de neuf minutes par match. Pendant ce temps, les Lakers ont une cote nette de 23,4, ce qui est le plus élevé de toute combinaison à deux hommes qui a partagé au moins 250 minutes ensemble au cours de la saison 2019-2020 NBA.

Et James reconnaît pourquoi lui et Caruso travaillent bien ensemble. «Je joue juste le jeu dans le bon sens. Joueurs de basket très cérébraux. Nous faisons des pièces gagnantes – nous deux. ”

“Nous travaillons bien ensemble et chaque minute où nous sommes sur le sol, nous essayons simplement de le rendre productif”, a déclaré James à propos de lui et de Caruso. «Essayer d’être dans le plus et non dans le moins. C’est une excellente combinaison pour notre club de balle. “

Caruso partage également ce sentiment de jouer avec James.

«Je fais juste un très bon travail en jouant contre lui. Je pense que l’une de mes plus grandes forces est de reconnaître les affectations défensives lorsque nous pouvons attaquer et avec LeBron, il attire tellement l’attention qu’il y a souvent un gars dans l’autre équipe qui ne fait pas attention et nous en profitons », a déclaré Caruso. .

«Une fois que nous aurons fait cela, les gens vont s’en rendre compte et libérer LeBron. Je pense donc juste pour moi… être un joueur intelligent et LeBron est évidemment très facile à jouer. Il est LeBron James. “

Caruso montre à quel point il est intelligent quand il parle du basket-ball, et c’est ce genre de joueurs avec qui James adore jouer. C’est pourquoi James a – à plusieurs reprises – appelé Caruso le G.O.A.T.

Ceci est une combinaison qui n’a pas vu une tonne de temps sur le sol ensemble. Cependant, sachant que c’est une combinaison réussie sera énorme lorsque les éliminatoires de la NBA 2020 arriveront.