LeBron James et Anthony Davis devraient jouer à Noël contre Clippers

Heureusement, la NBA n'a pas à s'inquiéter d'un morceau de charbon pour leur match de chapiteau le jour de Noël, car le duo de stars des Los Angeles Lakers devrait obtenir son premier tir contre le duo L.A.Clippers de Kawhi Leonard et Paul George.

LeBron James et Anthony Davis devraient jouer mercredi, bien que tous deux aient été blessés récemment, selon Adrian Wojnarowski et Dave McMenamin d'ESPN. Davis a raté le match de mardi dernier contre les Indiana Pacers avec une cheville douloureuse tandis que James était absent pour le match de dimanche contre les Denver Nuggets en raison d'une tension musculaire thoracique dans sa cage thoracique.

Les Lakers mènent actuellement une séquence de trois défaites consécutives, leur seule séquence de défaites cette saison. Ils ont toujours le meilleur record de la Conférence Ouest à 24-6 et alors qu'ils sont sur une piste, ils seront certainement motivés à déclarer qu'ils sont vraiment aussi bons que leur record le dit. Une victoire contre les Clippers, que beaucoup croient être l'équipe la plus profonde et la meilleure, contribuerait grandement à valider ce qui a été un début de saison phénoménal pour les Lakers.

