LeBron James et Anthony Davis dominent Clippers pour couronner le week-end parfait

LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles ont mis un point d’exclamation sur un week-end de déclaration dimanche après-midi alors qu’ils battaient les Clippers de Los Angeles, 112-100, moins de 48 heures après avoir éliminé les Milwaukee Bucks, leaders de la ligue, vendredi. Davis a mené les Lakers avec 30 points et huit rebonds tandis que LeBron James a réalisé un jeu magistral complet de 28 points, neuf passes et sept rebonds dans la victoire. Et même si beaucoup le croyaient déjà, ce week-end n’a laissé aucun doute sur le fait que les Lakers ont le meilleur duo de la ligue à James et Davis.

Paul George avait un sommet de 31 points et Kawhi Leonard avait 27 points, mais le casting des Clippers, à l’exception de Montrezl Harrell, n’en a pas fait assez. D’un autre côté, les Lakers ont eu plusieurs bonnes petites contributions (Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope) et une énorme soirée d’Avery Bradley alors qu’il a égalé un sommet de la saison avec 24 points.

“Nous savions que c’était un grand week-end pour nous”, a déclaré LeBron James à Lisa Salters, d’ABC, après le match. «Nous savions que nous avions les Bucks qui étaient la meilleure équipe de notre ligue et nous avions déjà perdu deux fois contre les Clippers auparavant. Nous sommes une équipe qui ne veut être balayée par personne. Nous avions un excellent plan de match de l’entraîneur Vogel et du personnel d’entraîneurs et nous avons exécuté. »

L’intensité de ce match, tout comme le match des Lakers contre les Milwaukee Bucks vendredi, a été celle qui a fait monter le pouls. Les Lakers et les Clippers ont fait l’autre travail pour trouver des plis dans la défense et avec des joueurs de haut niveau des deux côtés, les infractions ont fait exactement cela.

Paul George avait l’air aussi fluide que jamais avec 29 points en trois quarts sur 9 pour 14 tirs tandis que Kawhi Leonard avait 17 points sur 6 pour 13 tirs, un réel recul par rapport à la façon dont il avait joué lors des deux premiers matchs.

Pendant ce temps, les Lakers ont reçu un coup de pouce majeur d’un ancien Clipper sur leur liste. Avery Bradley a récolté 21 points en trois quarts, dont cinq à trois points pour les aider à conserver une avance de 85-80 malgré un mauvais tir extérieur de Danny Green, Kyle Kuzma et Markieff Morris. Pendant ce temps, LeBron James cherchait ses points en atteignant la ligne de faute. Mais alors que Kuzma se débattait de l’extérieur, lui et le reste des Lakers ont bien fait de rendre les choses difficiles sur les Clippers défensivement.

Au quatrième trimestre, Davis et James ont continué de jouer les rôles importants pour distinguer les Lakers. Un jeu de 3 points de James a été suivi d’un appel de charge tiré par Anthony Davis contre Paul George, que Davis a suivi avec un autre sauteur pour pousser les Lakers par 12 avec seulement 6: 29 à faire.

