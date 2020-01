LeBron James et Anthony Davis visitent Philly

Les Philadelphia 76ers rentrent chez eux après un road trip assez réussi après deux victoires consécutives pour débuter le voyage afin de décrocher un skid de six matchs. Ils rentrent chez eux et courent dans le train de marchandises de LeBron James, Anthony Davis et les Los Angeles Lakers.

Les Lakers entrent à Philadelphie samedi après une grande victoire sur les Brooklyn Nets et ils jouent un bon match de basket-ball dans l’ensemble. Le tournage de Danny Green, Avery Bradley et Kentavious Caldwell-Pope entourant leurs deux stars a été essentiel à leur succès et les Sixers auront leurs défis contre eux.

Cela dit, il est temps pour le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Lakers

Date: Samedi 25 janvier

Temps: 20h30. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, PA

LA TÉLÉ: abc

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Joel Embiid (ligament collatéral radial déchiré à gauche), Josh Richardson (souche ischio-jambier gauche)

Lakers: SORTIE: DeMarcus Cousins ​​(réadaptation du genou droit) INTERROGATOIRE: Anthony Davis (contusion du grand fessier) PROBABLE: Kyle Kuzma (douleur à la cheville gauche)

Storylines

Embiid reprend l’entraînement

Les Sixers sont privés du grand homme de la superstar Joel Embiid depuis huit matchs et le match de samedi en fera neuf. Ils lui ont beaucoup manqué aux deux extrémités du terrain, mais il y a eu de nouveaux développements car Ben Simmons a récemment joué dans un centre. La grande nouvelle est qu’Embiid est retourné à l’entraînement vendredi et qu’il sera réévalué lundi alors qu’il progresse vers un retour.

“C’était ma première pratique depuis que cette chose s’est produite”, a-t-il ajouté. «C’est donc encourageant. Je ne sais pas quand je serai de retour, nous allons voir comment ça se passe. Je vais continuer à avoir mes deux jours par jour et essayer de m’améliorer. “

Milton comme porteur de ballon

En plus d’Embiid étant sorti, les Sixers sont également sans Josh Richardson qui sera mis à l’écart 2-3 semaines avec une souche ischio-jambier gauche. Richardson avait joué un rôle essentiel dans le déplacement de Simmons en position centrale en raison de sa capacité à manipuler le ballon et à exécuter le pick-and-roll. Cette responsabilité incombera désormais à Shake Milton alors qu’il cherche à assumer un rôle plus important pour l’entraîneur Brett Brown.

“J’ai toujours à l’esprit de trouver un partenaire pick-and-roll pour Ben”, a déclaré Brown lors des essais vendredi. “Alors c’est dans votre esprit” Eh bien, que faites-vous avec les autres joueurs? “À savoir le centre. Jouez-vous à Ben à 5 ans? Alors Shake entre, il peut en fait exécuter un pick-and-roll, il peut réellement tirer, et donc ça m’intéresse. »

Prédiction

Les Sixers auront deux départs et il est difficile pour eux de faire tomber James et les Lakers. La grâce salvatrice est que cela pourrait être un match piège pour Los Angeles car il s’agit du dernier match du road trip et qu’ils affronteront ensuite les Los Angeles Clippers. Ils pourraient donc regarder vers l’avenir. Cependant, les chances ne sont pas en faveur de Philadelphie. Il sera difficile d’obtenir une victoire dans celui-ci.

Choisir: Lakers dans un proche

Série saison Sixers contre Lakers

Match 1 25 janvier:

Match 2 3 mars:

.