LeBron James et Anthony Davis Vs. Zion Williamson pour la première fois

Les Lakers de Los Angeles cherchent à prolonger leur séquence de cinq victoires consécutives contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans avant de prendre la route pour un voyage de trois matchs.

Les Lakers accueilleront de nouveau des visages familiers au Staples Center avec le retour de leur ancien jeune noyau à Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart. Le trio était réuni dans le commerce Anthony Davis et il est sûr de dire qu’ils ont hâte de jouer dans leur ancien terrain de jeu.

C’est Davis qui a profité du retour à la maison lors de leur premier match au Smoothie King Center avec 41 points et neuf rebonds dans la victoire 114-110. LeBron James a réussi à faire sa part avec 29 points et 11 passes décisives tandis que Kyle Kuzma a également retrouvé son rythme avec 16 points et cinq rebonds.

Jrue Holiday a tenté de prendre les choses en main lors de leur premier match en perdant 29 points et 12 passes décisives. Malgré ses difficultés à trouver son rythme, Ingram a quand même fait sentir sa présence contre son ancienne équipe avec 23 points et 10 rebonds dans la défaite.

Bien sûr, ils auront beaucoup plus d’aide cette fois-ci avec un Zion Williamson et Ball en bonne santé maintenant dans le mélange. Ball a toutes les raisons d’essayer de présenter un spectacle où sa carrière de basket-ball a commencé tandis que Williamson affronte l’une de ses idoles en James lui-même.

Los Angeles pourrait également chercher à faire ses débuts à Markieff Morris après avoir accepté un accord après son rachat avec les Detroit Pistons. L’addition devrait fournir une certaine profondeur de qualité à leur zone avant et cela leur donne également un autre défenseur pour mettre Williams ou Ingram si nécessaire.

Les Lakers détiennent toujours une avance confortable de cinq matchs au sommet de la Conférence de l’Ouest grâce à leur jeu récemment, mais ils espèrent accélérer les choses avec les éliminatoires de la NBA 2020 juste au coin de la rue. Cette équipe de Pélicans remaniée devrait relever un défi étant donné toute la motivation supplémentaire qui accompagne ce match.

Los Angeles Lakers (43-12) contre New Orleans Pelicans (25-32)

19H00. PT, 25 février 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: TNT, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Dwight Howard, Rajon Rondo

Pélicans projetés à partir de la gamme:

PG: Lonzo Ball

SG: Jrue Holiday

SF: Brandon Ingram

PF: Zion Williamson

C: Derrick Favors

Réserves clés: Josh Hart, Nicolo Melli, JJ Redick