LeBron James et Lakers cherchent à venger la soirée d'ouverture contre Clippers

LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles recherchent une meilleure performance que lors de leur premier match contre leurs rivaux de Crosstown, Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers. Pour la première fois cette saison, les Lakers auront un aperçu des Clippers avec Leonard et son homologue Paul George, qui se remettait d'une opération à l'épaule au moment de l'ouverture du 22 octobre.

Les deux équipes sortent également de leurs défaites, les Lakers entrant dans la confrontation de Noël de mercredi après avoir perdu trois matchs consécutifs pour la première fois cette saison. Il sera également intéressant de voir comment les Lakers ajustent leur stratégie ou combien ils ajustent du tout depuis leur dernière réunion.

Avec la longueur des Clippers sur chaque position, ils peuvent perturber les voies de dépassement mieux que la plupart des équipes. Cela conduit souvent les équipes à abandonner leur offensive traditionnelle, mais la bonne nouvelle pour les Lakers est qu’elles ne sont pas une offensive traditionnelle. Ils ont juste besoin de trouver un peu plus d'équilibre qu'ils ne l'ont fait dans le premier match.

Les Lakers ont affiché 27 points lors de la première rencontre, ce qui était probablement un peu exagéré. Les Lakers affichent plus que toutes les équipes de la ligue à l'exception de San Antonio selon Synergy Sports et ils le font à la deuxième marque la plus efficace de la ligue. Ce sera une partie de leur stratégie et peut-être une partie lourde contre les Clippers. Mais ils ont besoin de tirer le meilleur parti de leurs joueurs de périmètre s'ils veulent gagner.

Danny Green a connu son match avec le meilleur score de la saison lors du premier match, mais les Lakers n'avaient pratiquement aucune autre aide en garde, en partie à cause des choix faits par Frank Vogel. Alex Caruso était absent de la rotation pour commencer la saison et il est devenu un joueur crucial pour les Lakers tandis que Rajon Rondo a également été blessé lors du premier match.

Les Lakers sont une équipe peu conventionnelle et cela leur a très bien servi cette saison. Mais avoir un meilleur jeu de garde ainsi qu'un meilleur jeu de leurs centres que ce qu'ils ont obtenu lors du premier match seront cruciaux pour la soirée de leur série de saison avec les Clippers.

