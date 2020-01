LeBron James et les Lakers assistent à une projection précoce de «Bad Boys For Life»

Avant que les Lakers de Los Angeles ne décollent pour leur rapide voyage de deux matchs à Dallas et à Oklahoma City, LeBron James et d’autres membres de l’équipe ont pu se réunir pour une projection privée précoce du troisième épisode de la saga Bad Boys, «Bad Boys For Life. “

Martin Lawrence et Will Smith, les deux stars, étaient tous les deux invités dans le dernier épisode de l’émission télévisée HBO / UNINTERRUPTED de LeBron «The Shop». Le garde de réserve des Lakers Troy Daniels a publié un article sur le début de la projection et a remercié LeBron de l’avoir lié au début visualisation. Le film est prévu pour les salles dans environ une semaine le 17 janvier.

James et Daniels ont également donné leur approbation enthousiaste pour le film.

Lors de l’apparition des deux stars des «Bad Boys» sur The Shop, les deux ont parlé de ce que c’était que de filmer le film original qui est devenu un classique et a incité la série à devenir ce qu’elle est devenue. Smith et Lawrence ont également été cités comme des inspirations majeures pour LeBron dans sa vie.

