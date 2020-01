LeBron James et les Lakers mènent les ventes de maillots pour la deuxième année consécutive

Même lorsque les Lakers de Los Angeles n’étaient pas au sommet du classement de la Conférence Ouest, LeBron James et l’équipe menaient toujours la NBA dans les ventes de maillots et de marchandises. Alors maintenant que les Lakers sont en tête du classement, l’équipe et LeBron James mènent à nouveau la NBA dans les ventes de maillots et de marchandises au cours de l’année civile 2019.

Vendredi, la NBA a annoncé les ventes de maillots et de marchandises pour les joueurs individuels et les équipes, montrant LeBron et les Lakers au sommet, suivis par Giannis Antetokounmpo de Milwaukee et les Boston Celtics, respectivement.

Après Giannis, Stephen Curry de Golden State, Jayson Tatum de Boston et James Harden de Houston ont complété le top cinq des joueurs. Pendant ce temps, les 76ers, les Raptors et les Bucks figuraient parmi les cinq premiers pour les équipes.

LeBron a été rejoint dans le top 15 des ventes de maillots par son coéquipier Anthony Davis, qui s’est classé n ° 8 derrière la star des Clippers Kawhi Leonard au n ° 7. Vous trouverez ci-dessous les résultats complets de la NBA.

Top 15 des maillots NBA les plus populaires: Top 10 des produits d’équipe les plus populaires:

LeBron James, Los Angeles Lakers 1. Lakers

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks 2. Celtics

Stephen Curry, Golden State Warriors 3. 76ers

Jayson Tatum, Boston Celtics 4. Raptors

James Harden, Houston Rockets 5. Bucks

Luka Dončić, Dallas Mavericks 6. Guerriers

Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers 7. Fusées

Anthony Davis, Los Angeles Lakers 8. Taureaux

Joel Embiid, Philadelphia 76ers 9. Chaleur

Kyrie Irving, Brooklyn Nets 10. Filets

Ben Simmons, Philadelphie 76ers

Kevin Durant, Brooklyn Nets

Russell Westbrook, Houston Rockets

Kemba Walker, Boston Celtics

Zion Williamson, Pélicans de la Nouvelle-Orléans

