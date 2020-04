Lebron James et Michael Jordan qui est le meilleur de l’histoire

La recherche de noms grandioses et le désir de faire des classifications en permanence est une tendance innée de l’être humain, qui acquiert un statut supérieur dans le sport. Chaque fan de basket-ball a une question en tête: Qui est le meilleur joueur de basket-ball de l’histoire? Et nous avons tous notre propre réponse, basée sur des arguments plus ou moins objectifs, mais qui deviennent un mantra à répéter dans chaque conversation informelle dans laquelle ce débat se pose. Les légendes du NBA et les gens de l’environnement immédiat de la ligue, qui ces derniers temps ont alimenté la possibilité que Lebron James réaliser ce qui semblait impossible il y a deux décennies: qu’un être humain vaut mieux que Michael Jordan sur un terrain de basket.

Le dernier à rejoindre le courant de pensée que Lebron considère comme le meilleur a été un mythique des Pistons de Détroit des années 80: Bill Laimbeer. Ce badboy qui s’entraîne dans la WNBA après avoir joué professionnellement de 1979 à 1993, fait ainsi valoir son avis. “Il mesure 2,06, pèse 113 kilos et se déplace comme un petit attaquant. Depuis son arrivée en NBA, il a pu augmenter les performances de tous ses coéquipiers, s’est adapté à différentes franchises et sait impliquer toute son équipe dans la il se bat pour le ring, quelque chose que Jordan a dû apprendre depuis longtemps “, explique Bill, même si les six rings de Jordan contre les trois de James pèsent lourdement sur l’esprit des fans.

“C’est évidemment un facteur, mais à mon avis, Lebron est un joueur beaucoup plus complet et aurait obtenu un grand succès à tout moment”, a déclaré un Bill Laimbeer Il n’a également fait aucune référence à des récompenses individuelles telles que le MVP de la saison régulière (5 pour Michael et 4 pour Lebron) ou le MVP Finals (6 pour Jordan et 3 pour James). Ce débat ne peut être clos avant le retrait de la Lebron James, mais le simple fait qu’il existe d’anciens joueurs et analystes qui envisagent la possibilité que celui de l’Ohio dépasse Michael Jordan, donne une idée de la grandeur de l’actuel joueur des Los Angeles Lakers.

