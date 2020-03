LeBron James et Norman Powell, joueurs de la semaine

Le joueur le plus primé de l’histoire et une débutante ont remis les prix aux joueurs de la semaine que la NBA remet chaque lundi. L’inox LeBron James de Los Angeles Lakers et l’avant-toit Norman Powell des Toronto Raptors Ils ont reçu les prix comme les meilleurs dans l’Ouest et l’Est, respectivement.

James a eu une excellente semaine, en plus de battre les Bucks et les Clippers, il s’est repositionné en tant que candidat MVP tout en dirigeant son équipe et en affrontant des temps difficiles. LeBron a terminé les sept derniers jours avec des moyennes de 29 points, 7,3 rebonds et 10,3 passes décisives, pour un parfait 3-0 pour son équipe.

Powell, d’autre part, montre que les Raptors ont des options presque infinies dans leur équipe pour briller et être candidats. L’attaquant a terminé sa semaine de rêve avec une moyenne de 31,3 points, 2,3 rebonds et 3,7 passes décisives, aidant son équipe à remporter les trois matchs qu’ils ont disputés la semaine dernière.

Joueurs NBA de la semaine pour la semaine 20.

Ouest: @KingJames (@Lakers)

Est: @ npowell2404 (@Raptors) pic.twitter.com/ei2WULcAun

– NBA (@NBA) 9 mars 2020

