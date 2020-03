LeBron James et son fils dans les locaux de l’équipe en suspension

La superstar des Los Angeles Lakers LeBron James et ses deux fils, Bronny et Bryce, ne laissent pas la suspension du coronavirus NBA les empêcher de se faire tirer dessus.

Le gang James a frappé le centre d’entraînement des Lakers samedi:

Les matchs de la NBA et du CIF State Basketball Championship sont annulés, mais cela n’empêche pas la famille James de se faire vacciner dans les Lakers.

La NBA a suspendu sa saison mercredi après que le grand homme de l’Utah Jazz, Rudy Gobert, soit devenu le premier joueur à être positif pour le virus. Malheureusement, jeudi a apporté encore plus de mauvaises nouvelles, alors que le gardien de tir des Jazz All-Star Donovan Mitchell s’est également révélé positif.

Une fois que Mitchell a été testé positif, il était inévitable que des tests plus positifs émergent. Le centre de Detroit Pistons, Christian Wood, s’est avéré positif samedi. Les Pistons faisaient partie des équipes qui ont joué du Jazz au cours des 10 derniers jours.

LeBron et les Lakers ont le meilleur record de la Conférence Ouest. Le roi marque 25,7 points, 7,9 rebonds et 10,6 passes décisives par match sur la saison pour le violet et l’or, tout en tirant à 49,8% sur le terrain, 34,9% depuis au-delà de l’arc et 69,7% depuis la ligne des lancers francs.

Si la saison recommence, les Lakers ont toujours le record impressionnant de 49-14. Les fans de Los Angeles ont également de bonnes chances de célébrer un championnat cette saison, car les Lakers et les LA Clippers sont les prétendants au titre.

Espérons que la saison 2019-20 NBA reprend. LeBron James recherchait l’anneau n ° 4 et le trophée MVP n ° 5 cette saison. Seul le temps nous dira si James aura même la chance de terminer sa mission.