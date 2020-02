LeBron James était «émotionnellement une épave» lors du mémorial de Kobe Bryant

L’équipe, la franchise et la communauté des Lakers de Los Angeles tentent de guérir maintenant après le service commémoratif émouvant lundi matin pour honorer Kobe Bryant, Gianna Bryant et les sept autres victimes de l’accident d’hélicoptère du mois dernier à LA LeBron James, qui s’était encore rapproché avec Kobe ces dernières années, n’a pas été montré dans la foule et n’était pas l’un des orateurs en vedette lundi. Quand on lui a demandé comment il allait avec la journée et où il était, James a déclaré aux journalistes lors du tournage de mardi qu’il était une épave émotionnelle et qu’il a admiré la force démontrée par Vanessa Bryant lors de son éloge au service de lundi, selon Kyle Goon du Groupe d’actualités de la Californie du Sud.

Lundi, James s’est assuré d’honorer Kobe et Gigi de plusieurs manières, même s’il n’était pas visible au service. James, Anthony Davis et les Lakers retourneront sur le terrain de basket mardi soir alors qu’ils accueillent les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, pour leur premier match contre le choix n ° 1 de 2019, Zion Williamson.

.