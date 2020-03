LeBron James exécute un superbe flop après avoir été touché au visage

La superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, n’est pas seulement un excellent joueur de basket. Il est également un acteur exceptionnel.

Lors de la compétition des Lakers samedi soir contre les Grizzlies de Memphis, les rediffusions ont attrapé le roi exécutant un flop digne d’un Oscar sur Dillon Brooks. Regardez l’hilarité de James ci-dessous, via Bleacher Report:

😅 pic.twitter.com/1L1N7CuLmv

– Rapport Bleacher (@BleacherReport) 1 mars 2020

Ce qui le rend plus drôle, c’est que les arbitres sont complètement tombés amoureux du travail d’acteur de James et ont appelé une faute sur le jeu. C’était aussi un coup de sifflet de réaction tardif de l’arbitre. Désolé Dillon Brooks.

Sans aucun doute, James est connu pour beaucoup de choses positives. Les gens du monde entier le connaissent pour ses réalisations sur le court, comme ses trois titres NBA et ses quatre prix MVP, et ses contributions hors terrain, comme son école I Promise dans l’Ohio.

Mais l’une des choses pour lesquelles James est notoirement connu est qu’il est un flopper massif. LeBron a victimisé plusieurs défenseurs tout au long de sa carrière avec son jeu d’acteur. Il semble que le concert d’Hollywood cet été tire ses fruits de la superstar de 35 ans.

James et les Lakers ont perdu contre les Grizzlies sur la route, 105-88. Le triple champion de la NBA a été le meilleur buteur des Lakers dans ce qui est devenu une soirée inoubliable pour les Purple et Gold.

Néanmoins, les Lakers ont toujours une emprise serrée sur la première place des éliminatoires de la Conférence Ouest et sont à 5,5 matchs au-dessus des Denver Nuggets et des Los Angeles Clippers, qui sont tous deux à égalité pour la 2e place. Le match de samedi contre les Grizzlies pourrait se terminer en première ronde à la mi-avril si Memphis conservait la huitième et dernière place dans l’Ouest.