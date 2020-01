LeBron James explique que les Lakers sont bien représentés dans le match des étoiles NBA 2020

Cela fait longtemps, mais les Lakers de Los Angeles ressemblent finalement à la franchise glamour et gagnante que le monde du sport s’est habitué à voir.

Après une autre victoire impressionnante, celle-ci aux dépens des Nets de Brooklyn, les Lakers sont passés à 36-9 et ont déjà décroché le meilleur record de la Conférence Ouest avant le Week-end des étoiles NBA 2020.

LeBron James a été nommé l’un des capitaines d’équipe pour le jeu, mais lorsqu’on lui a demandé ce qu’il attendait le plus avec impatience, il a évoqué le partage de l’expérience avec Anthony Davis, via Spectrum SportsNet:

«Être là avec mon frère AD. Étant un enfant local de Chicago, je ne peux qu’imaginer avoir un match des étoiles dans ma cour où j’ai grandi. Je pense que cela va être un moment incroyable pour AD et sa famille, donc j’ai hâte d’être là avec lui, de le voir dans sa ville natale et de faire partie des Lakers. Je pense que c’est assez étonnant. “

James a également discuté de ses réflexions sur l’entraîneur-chef Frank Vogel entraîneur de l’équipe LeBron:

“C’est génial. Je pense que c’est incroyable. Je sais que Coach ne veut probablement pas en parler, mais il nous met en position tous les soirs pour réussir sur le terrain et nous avons juste essayé d’aller là-bas et d’exécuter. Lorsque vous avez quelque chose comme ça – le sous-produit de celui-ci – nous devrions tous en être fiers, les fidèles des Lakers devraient être fiers d’avoir deux All-Stars dans le jeu, un autre gars dans le Dunk Contest samedi, et le coaching le personnel entraîneur du match dimanche. C’est vraiment cool.”

Ce n’est un secret pour personne à quel point James et Davis sont à la fois sur et hors du sol, il n’est donc pas surprenant d’entendre qu’il est excité de voir son coéquipier jouer un match des étoiles dans sa ville natale. Davis, avec James, a contribué à transformer les Lakers en prétendants au championnat et est correctement reconnu pour ses contributions en étant nommé partant.

Les commentaires de James à propos de Vogel en disent long sur ce qu’il pense de son nouvel entraîneur-chef, car il respecte clairement la façon dont il gère l’équipe et les prépare chaque soir. L’éthique de première équipe que James a prêchée pendant la saison NBA 2019-2020 semble s’étendre à Vogel et à son personnel d’entraîneurs et ce genre d’environnement et de culture est la raison pour laquelle le violet et l’or sont là où ils sont maintenant.