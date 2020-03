LeBron James fait confiance à la mécanique sur une longue horloge à trois points au début de la prise de vue

LeBron James a joué un basketball brillant pour les Lakers de Los Angeles, en particulier depuis son retour de la pause des All-Star NBA 2020.

Et une partie de cela a été l’ajout d’un tir profond à trois points qui n’est généralement présent que dans les jeux de Stephen Curry, Damian Lillard et Trae Young.

James a utilisé ce tir comme un moyen de donner un élan à la manière de l’équipe en cas de besoin. Il l’a fait lors de leur victoire contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans à la suite d’un dunk sismique de Zion Williamson, puis une autre fois contre les 76ers de Philadelphie. Ce temps pour solidifier une course des Lakers qui a duré presque 12 minutes de jeu et a finalement décidé du match.

James a expliqué pourquoi il avait ajouté cela à son arsenal.

«Parce que mes coéquipiers me voient beaucoup travailler dessus. Je sais que j’y travaille. Je ne prends aucune photo sur laquelle je ne travaille pas. Je ne l’ai jamais fait dans ma carrière », a déclaré James.

“J’ai l’impression de travailler dessus et je fais confiance à mes mécaniciens et je peux le laisser voler en toute confiance, peu importe ce qui se passe avec le chronomètre.”

James faisant confiance à sa mécanique n’a pas encore échoué, il n’y a donc aucune raison de cesser de lui faire confiance maintenant.

James est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs de tous les temps et cette saison a vraiment ajouté de l’essence à son cas. À 35 ans, James a complètement retravaillé son jeu, devenant le meneur à temps plein de l’équipe, ce qui l’a amené à diriger la ligue en passes décisives tout en organisant une saison de calibre de joueur le plus utile.

Bien que James ne gagnera probablement pas le MVP en raison de la saison historique de Giannis Antetokounmpo et des Milwaukee Bucks, il est sans doute aussi précieux pour son équipe que lui.

La mentalité de James en ce qui concerne ce profond trois points est un autre témoignage de la façon dont il a pu maintenir sa grandeur pendant près de deux décennies. La possibilité d’ajouter constamment de nouvelles couches à son jeu et de s’adapter à la NBA moderne a conduit à une longévité inouïe.

C’est quelque chose qu’aucun fan de la NBA ne devrait tenir pour acquis et c’est quelque chose qui mène les Lakers au championnat.