LeBron James fait écho au message de Nike de “jouer à l’intérieur” pendant le coronavirus

Bien que LeBron James comme beaucoup d’entre nous manque de sport, à la fois pouvoir y jouer et le regarder, il est très clair qu’il est d’accord avec les recommandations d’experts selon lesquelles la plupart des gens devraient rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale. Il a applaudi la décision de la ville de Los Angeles de faire respecter une ordonnance de refuge sur place plus tôt cette semaine et samedi, il a fait écho au message de l’équipe avec laquelle il a travaillé toute sa carrière professionnelle: Nike.

Nike a partagé un message à ses partisans, qui a été stimulé par LeBron et plusieurs autres athlètes Nike, encourageant leurs fans à reconnaître qu’il s’agit d’une crise de santé publique qui doit être prise au sérieux ensemble, même si les athlètes cherchent à rester dans la honte.

LeBron a ensuite partagé une image de son gymnase à domicile, qui est évidemment beaucoup plus robuste que ce que la plupart d’entre nous ont à notre disposition. Cependant, LeBron et d’autres athlètes d’élite partagent le message à leurs fans que c’est un moment crucial pour rester à l’intérieur et aplanir la courbe du virus est important pour informer plus de gens sur le virus qui ne l’ont pas encore pris au sérieux.

