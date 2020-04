LeBron James fait la fête avec une foule virtuelle sur le compte TikTok de son fils Bryce

C’est vendredi soir et ce n’est pas parce que vous êtes probablement à la maison que vous n’avez pas droit à une sorte de plaisir, quelle que soit votre idée de plaisir. Peut-être regarde-t-on le tournoi NBA Player’s Only 2K ou quelque chose de plus traditionnel comme quelque chose sur Netflix, ou peut-être pouvez-vous vous lancer dans certains des nombreux délires de danse virale sur TikTok. Nous savons que LeBron James fait beaucoup de ces derniers et même s’il admet qu’il ressemble parfois à un imbécile, son fils Bryce Maximus l’a recruté pour faire un autre des défis de danse, où les participants se mettent au milieu d’un club virtuel.

LeBron a passé beaucoup de temps sur TikTok avec ses enfants, car que va-t-il faire d’autre de nos jours?

.