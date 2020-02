Lebron James fait le point sur le All Star et approuve un nouveau format

Des sensations uniques vécues dans le jeu de All Star Chicago 2020. Finies les rencontres sans compétitivité où le supposé spectacle de voir le meilleur du monde finit par devenir des heures d’ennui en l’absence de défense et de combativité. La magie de voir comment un duel est résolu en quelques mouvements grâce aux changements dans les règles mises en œuvre par la NBA a été la meilleure nouvelle que chaque fan de basket-ball puisse avoir. La répartition des joueurs entre les équipes de Lebron James et Giannis Antetokoumpo, en ce 2020, c’était déjà une révolution les années précédentes, rompant avec la disposition des Conférences, mais le fait d’ajouter 24 points à la fin du troisième trimestre à l’équipe qui mène le plus de points, a ébloui les stars.

“Cela a été spectaculaire. Je ne savais pas à quoi m’attendre de ce nouveau format, mais ce qui a été vécu sur le terrain a été fantastique. La compétition est ce que tout le monde veut voir”, a déclaré le Grec, tandis que Lebron était encore plus énergique. “Beau jeu. Je considère ce nouveau format comme un grand succès. Nous avons rivalisé jusqu’au bout avec tout et je sens que les fans se sont plus amusés que jamais. Nous étions concentrés à tout moment parce que nous voulions honorer Kobe Bryant Je pense que le commissaire a pris une grande décision en mettant son nom sur Prix ​​MVP. Cela a été une grande inspiration pour tout le monde et une autre raison de vouloir gagner aujourd’hui “, a déclaré le capitaine de l’équipe gagnante.

Les entraîneurs ont également apprécié le défi de ce nouveau format, comme le montrent les Nick Nurse. “La fin a été incroyable. Tout le monde vivait le match comme si c’était une belle finale. Il y avait une intensité défensive, ils ont refusé les passes et j’avais le sentiment que nous étions en séries éliminatoires”, a déclaré le Canadien. “La meilleure chose à propos de notre ligue est que l’innovation est toujours recherchée. Il n’y a aucune crainte d’essayer de nouvelles choses et c’est génial pour les fans”, a-t-il déclaré. Chris Paul, un vétéran qui a réaffirmé le positif de ce changement. La NBA continue de se renouveler avec succès et de se consolider comme l’une des compétitions sportives les plus passionnantes de la planète.

.