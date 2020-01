LeBron James fait l’éloge de Markelle Fultz après sa perte de magie

Markelle Fultz a fait l’objet de l’un des plus étranges débuts dans une carrière NBA que la ligue n’a jamais vu lorsqu’il a été initialement sélectionné avec le choix n ° 1 par les 76ers de Philadelphie lors du repêchage de la NBA 2017.

La saison de recrue de Fultz a été éclipsée par une mystérieuse blessure à l’épaule qui lui a coûté la majeure partie de l’année, ce qui a suscité de nombreux débats sur la cause de la blessure et sur la possibilité de s’en remettre complètement. Il a ensuite été échangé au Orlando Magic à la date limite des échanges de la NBA 2018-19, mais n’a pas joué car il a été tenu de réhabiliter son épaule.

Cependant, Fultz ressemble beaucoup à la perspective qu’il a été présentée comme étant au collège avec le Magic, montrant son maniement de balle et son astuce autour de la jante. Les Lakers de Los Angeles ont eu du mal à rester devant lui et cela leur a finalement coûté la partie.

Lors d’une conversation avec des journalistes, LeBron James a discuté de ce qu’il a vu à Fultz lors de leur match.

“Sur de soi. Confiance et opportunité. Et ils ont confiance en lui, il est confiant en lui-même et il a la possibilité de jouer et de jouer le jeu comme il a grandi et je pense que tout le reste prend soin de lui-même », a déclaré James.

«Je le soutiens depuis qu’il est au lycée, il est devenu recrue à Philly, je l’ai soutenu dans sa situation et je le suis encore aujourd’hui, alors je suis heureux pour lui.»

La résurgence de Fultz a été l’une des histoires les plus cachées de la NBA pendant la saison 2019-2020 alors qu’il commence enfin à trouver ses marques après ses deux premières saisons dramatiques. Orlando a raté un meneur de jeu de calibre de départ depuis plusieurs saisons, mais il a peut-être finalement trouvé sa réponse chez le joueur de 21 ans.

Bien que voir Fultz exceller soit amusant pour la NBA et ses fans, sa performance a également soulevé des problèmes du côté des Lakers car ils n’avaient pas de réponse pour lui dans la dernière ligne droite. Alex Caruso a raté le reste du match après avoir pris un coude au visage au premier quart, ce qui signifie que l’entraîneur-chef Frank Vogel a été contraint d’utiliser des gardes plus petits pour défendre Fultz.

Ce n’est peut-être qu’un blip, mais c’est un signe que le violet et l’or pourraient utiliser un autre grand défenseur d’aile pour aider à contrôler les joueurs du périmètre dans les situations de fin de partie. Espérons qu’ils rebondiront lorsqu’ils entameront un road trip contre les Rockets de Houston.