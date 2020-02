LeBron James fait l’éloge de Zion Williamson

Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont peut-être perdu lors de la confrontation de mardi avec les Lakers de Los Angeles, mais la recrue prisée en a fait assez pour impressionner LeBron James.

Après avoir mené les Lakers à une victoire serrée de 118-109 contre les Pélicans, LeBron a parlé de son impression de Williamson pendant le match. Le roi n’a pas retenu ses éloges pour l’attaquant de 19 ans et l’a traité de joueur “spécial” dont les compétences correspondent à la NBA moderne.

“L’enfant est spécial”, a déclaré LeBron à Chris Haynes de Yahoo Sports. “Dans le jeu d’aujourd’hui, où c’est une course sur piste, c’est rapide, c’est un rythme élevé, ça correspond parfaitement à son jeu. Et la façon dont ils ont joué, cela correspond parfaitement à son jeu. »

“Le gamin est spécial.… Dans le jeu d’aujourd’hui, où c’est une course sur piste, c’est rapide, c’est un rythme élevé, ça correspond parfaitement à son jeu.”

– @ KingJames sur @Zionwilliamson pic.twitter.com/oVijhBmS1t

– SportsCenter (@SportsCenter) 26 février 2020

Zion a ouvert la voie aux Pélicans, qui ont gardé le match de près jusqu’à la dernière minute du match. La vedette de Duke a enregistré son neuvième match de 20 points consécutifs, terminant avec 29 points, six rebonds et trois passes décisives.

Malheureusement pour les Pélicans, les chiffres stupéfiants de Zion ne suffisaient pas à contrer la production de LeBron. La superstar des Lakers a donné à Williamson une leçon sur la reprise des matchs, alors qu’il terminait avec 40 points en plus de huit rebonds et six dimes en 34 minutes d’action.

Zion Williamson a encore beaucoup à apprendre, mais comme LeBron James l’a noté, les Pélicans «en ont eu un bon» lorsqu’ils l’ont sélectionné n ° 1 au classement général du repêchage de la NBA 2019.