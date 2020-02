LeBron James fait l’éloge de Zion Williamson après son premier match

LeBron James a été l’un des visages de la NBA au cours des 17 dernières saisons et est en quelque sorte – même à 35 ans – resté au sommet de la ligue.

Le dévouement de James à son art et à sa santé lui a permis de rester à un niveau d’élite sur le terrain de basket-ball et il est la force motrice du meilleur record 44-12 de la Los Angeles Lakers Western Conference pendant la saison NBA 2019-2020.

Bien que James soit dans les dernières étapes de sa carrière, la NBA semble être entre de bonnes mains à l’avenir car il y a beaucoup de jeunes talents dans toute la ligue.

L’un des joueurs éclairés et à venir est Zion Williamson, car il a déjà ébloui et dépassé les attentes avec sa combinaison de force, de vitesse et d’athlétisme. Le choix n ° 1 du repêchage de la NBA 2019 a donné aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans un élément de construction pour l’avenir qu’ils devraient pouvoir construire.

James a pris le temps après le match pour discuter de Williamson et de la façon dont il s’en est tiré jusqu’à présent.

«Je ne l’ai vu que du point de vue du basket-ball. Dans ses 10, 11 premiers matchs? Jouer au basketball exceptionnel », a déclaré James.

«Je pense qu’à chaque match, il ira de mieux en mieux juste en ayant cette expérience. Je pense que le match d’aujourd’hui est parfaitement adapté à son jeu. Le rythme élevé, la façon dont ils jouent, cela correspond à son jeu. La vitesse, monter et descendre. Jouant à cette vitesse, ils déplacent le ballon, ils essaient de le faire remonter sur le terrain… ça me rappelle comme les Phoenix Suns quand Steve Nash courait ces huit premières secondes, donc ça fonctionne parfaitement. »

Les Lakers sont repartis avec une victoire de 118-109, mais ont vu à quel point Williamson pouvait être une charge alors qu’il se libérait régulièrement pour les dunks et dépassait simplement la zone avant de l’équipe en arrivant sur la jante. Le profil athlétique unique de Williamson fait de lui un cauchemar dépareillé et la plupart des équipes auront du mal à le contenir une fois qu’il aura appris le jeu.

James a été le principal ambassadeur de la ligue au cours des dernières saisons, mais il semble que Williamson devrait inaugurer la prochaine génération de joueurs car il est le parfait pour la NBA moderne. Les fans ont été gâtés par la grandeur de James, mais ce n’est peut-être qu’une question de temps jusqu’à ce qu’ils disent la même chose à propos de Williamson.