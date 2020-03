LeBron James fait l’éloge du QI de basketball de Ja Morant

Les Lakers de Los Angeles ont connu beaucoup de succès jusqu’à présent au cours de la saison NBA 2019-2020, car ils ont une avance confortable au sommet de la Conférence de l’Ouest.

L’avance que les Lakers ont construite leur permet de survivre à de mauvaises nuits comme celle qu’ils ont eue contre les Grizzlies de Memphis où ils ont été battus à fond, 105-88.

Ce fut une mauvaise performance de tout le monde sur les Lakers alors qu’ils luttaient pour se lancer de chaque côté du sol, se faisant régulièrement battre par une équipe des Grizzlies qui se bat toujours pour rester dans la course éliminatoire de la NBA 2020.

Ja Morant a eu un match incroyable contre Los Angeles et LeBron James a fait l’éloge de lui et de son QI de basket-ball, via Spectrum SportsNet:

«Je ne pense pas que ce soit important quel âge vous avez si vous avez un QI de basket-ball. Je pense qu’il a joué comme ça probablement toute sa vie parce que le jeu est mental et ensuite les capacités physiques sont venues après. Pareil pour moi. Je veux dire quand j’avais huit, neuf ans… avant que les talents physiques ne prennent le dessus, il s’agissait de penser le jeu et le côté mental.

Peu importe votre âge, car vous ne pouvez pas vraiment … vous l’avez ou non quand il s’agit de QI de basket-ball. Vous ne pouvez pas… c’est quelque chose que vous ne pouvez pas enseigner ou apprendre. Soit vous êtes né avec, soit vous n’êtes pas. “

James est considéré comme un génie du basket-ball car il a une capacité innée à lire le sol et à jouer correctement sur presque chaque possession, quelque chose qui ne peut être dit que sur une poignée de joueurs dans l’histoire de la ligue. Morant est entré dans la ligue connue pour son athlétisme et sa vitesse, mais son dépassement et sa capacité à faciliter sont également bien au-delà de ses années et un signe qu’il est destiné à la célébrité.

Morant a eu une journée sur le terrain contre la défense de Los Angeles, en descendant dans la voie et en réussissant quatre de ses six tentatives de la ligne des trois points en route à 27 points. Il a également ajouté 14 passes décisives, trouvant constamment ses coéquipiers en mouvement et mettant en place plusieurs paniers faciles qui ont permis à Memphis de garder le contrôle pendant la majeure partie de la nuit.

Bien que la défaite arrête la séquence de victoires de sept matchs de pourpre et d’or, ils sont toujours en bonne forme à la fin de la saison.

Ils jouent les Pélicans de la Nouvelle-Orléans à la deuxième extrémité d’un set consécutif, ils doivent donc se concentrer sur le ralentissement de leur attaque à indice d’octane élevé s’ils espèrent se remettre sur la bonne voie.