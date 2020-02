LeBron James félicite Dwyane Wade pour le Heat qui a retiré son maillot

Vendredi soir à l’American Airlines Arena, le Miami Heat a organisé un événement pour célébrer la carrière légendaire de Dwyane Wade avec la franchise. Surnommées “The Flashback”, les festivités comprenaient de nombreuses apparitions et discours notables, tout en présentant les personnes présentes avec le maillot de cérémonie de Wade qui sera finalement remis aux chevrons samedi lorsque les Heat joueront les Cleveland Cavaliers. LeBron James a partagé ses réflexions à l’occasion à travers une vidéo préenregistrée diffusée pendant l’événement.

Wade a été repêché par le Heat de l’Université Marquette avec la sélection globale n ° 5 dans un repêchage de la NBA 2003 qui comprenait également LeBron, Chris Bosh et Carmelo Anthony. Il a été trois fois champion de la NBA avec Miami, remportant les honneurs du MVP de la finale de la NBA en 2006. Le 13-All-Star a également ramené un titre de buteur à South Beach en 2009, juste avant de faire équipe avec James et Bosh et d’apparaître dans quatre -finales NBA droites.

“D-Wade, je veux juste vous féliciter pour avoir retiré votre maillot”, a déclaré LeBron lors de l’hommage vidéo. «Je veux dire, suis-je vraiment assis ici pour vous féliciter pour quelque chose que nous savions tous les deux qu’il se passerait lorsque nous étions assis à l’avant-projet à Chicago?

«J’ai l’impression, dès que le Miami Heat vous a repêché et a dit à Dwyane Wade de Marquette que le nom et le maillot montaient dans les chevrons. Je pense que c’était inévitable.

“Je devrais vraiment être assis ici à me demander quand cette statue va monter à l’extérieur de l’American Airlines Arena.”

LeBron a continué à plaisanter sur le moment où une statue potentielle en dehors de l’arène devrait commémorer la carrière légendaire de Wade. James a demandé si ce serait le «Flash Dunk» de la finale de la NBA 2006, quand il s’est tenu sur la table du marqueur et a dit que c’était ma maison après avoir frappé un vainqueur du jeu, ou quand Wade avait l’habitude de tirer sa tête à travers la jante pendant échauffements d’avant-match.

On ne sait pas encore si cette statue se matérialisera à l’avenir, mais le maillot de Wade montera définitivement dans les chevrons pour toujours ce soir. Comme l’a dit LeBron, ce n’est pas longtemps après avoir vu Wade pour la première fois sur la scène NBA que nous savions tous qu’un honneur comme celui-ci était également inévitable.

