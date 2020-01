LeBron James heureux pour la WNBA, souhaite «un succès continu» après la nouvelle CBA

LeBron James, comme beaucoup dans le monde du sport, a pris note du jour marquant qui s’est produit plus tôt cette semaine avec l’annonce d’une nouvelle convention collective pour la WNBA et ses joueurs.

Parmi les changements apportés à la ligue, il y avait une augmentation des salaires des joueuses, ainsi que des allocations et des considérations spéciales pour les joueuses enceintes ou ayant des enfants. Les joueurs ont également obtenu des dispositions de voyage améliorées, telles que des chambres d’hôtel individuelles et des garanties de confort plus sur les vols.

Mercredi, James a dit à quel point il était heureux de voir la croissance de la WNBA, selon Mark Medina des USA TODAY.

«Je suis heureuse pour toutes les femmes de cette ligue, sur le court comme à l’extérieur. Je leur souhaite simplement un succès continu. »

La WNBA a non seulement apporté des changements significatifs dans le monde du sport féminin, mais les gains qu’elle a réalisés en termes de congé de maternité payé et d’allocations sont également considérés comme un moment pionnier dans les entreprises américaines.

LeBron est devenu un partisan plus actif de la WNBA au cours des dernières années, en particulier des joueurs comme A’ja Wilson des Las Vegas Aces, qui porte ses chaussures de signature.

