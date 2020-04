LeBron James insiste sur le fait que les Lakers sont prêts à jouer «dès que c’est sûr»

Il commence à devenir très clair où les lignes sont tracées au sein de la communauté NBA sur qui veut reprendre la saison et trouver un moyen de couronner un champion et ceux qui préfèrent que la ligue réduise ses pertes et annule la saison. LeBron James se compte évidemment dans l’ancien camp, étant donné qu’il s’entraîne très dur au quotidien et que ses Lakers avaient également le meilleur record de la Conférence Ouest avant le hiatus de la NBA. James a réitéré cette position après la publication d’un rapport de Jabari Young de CNBC, citant que certains agents et cadres préféreraient que la NBA annule la saison en raison de problèmes de sécurité et de responsabilité.

Il existe évidemment une variété d’opinions concernant la reprise de la saison NBA et une sorte de tournoi, à Las Vegas, aux Bahamas ou même à Walt Disney World, a été proposé comme une possibilité légitime de conclure la saison. James, à sa 17e saison et dans une grande équipe, a évidemment beaucoup investi pour trouver un moyen pour la NBA de couronner un champion. Cependant, comme le montre le rapport de CNBC, l’opinion de LeBron n’est pas le consensus.

De plus, plusieurs obstacles empêchent LeBron et d’autres parties prenantes de la NBA de conclure la saison. Tout d’abord, il faut que les tests et les tests d’anticorps soient disponibles à grande échelle au niveau national. Jusqu’à ce que cela se produise à tout le moins, le débat sur la question de savoir si la NBA peut revenir, même lors d’un événement conçu pour la télévision, continuera de tourner en rond.

