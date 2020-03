LeBron James: “Je jouerai dans les Lakers jusqu’au jour de ma retraite”

LeBron James a conduit cette saison à Los Angeles Lakers dans la meilleure version de la franchise angelina de ces dernières années. “ El Rey ”, jusqu’à avant l’arrêt de la compétition ordonné par le commissaire Adam Silver en raison de la crise mondiale des coronavirus, a en moyenne 25,7 points, 7,9 rebonds et 10,6 passes décisives par match, et est considéré, avec Giannis Antetokounmpo, comme l’un des deux favoris pour remporter le titre de MVP de la saison.

Le 17e anneau de champion des Lakers est plus proche que jamais (ils sont premiers au Conférence Ouest avec un record de 49 victoires et 14 défaites), et si la saison n’est pas définitivement suspendue en raison du Covid-19, l’équipe de Los Angeles restera le grand favori pour le faire. Cependant, si cela ne se produit pas, LeBron lui-même a récemment calmé les fans de violet et d’or avec des déclarations dans lesquelles il assure qu’il ne partira jamais là:

“Je devrai toujours laisser les options ouvertes tant que je continuerai à jouer, je ne fermerai jamais les portes à l’avance. Cependant, je veux être avec les Lakers toute ma vie. Je veux porter ce maillot jusqu’au jour de ma retraite.”

Concernant le confinement qui commence déjà à avoir lieu aux États-Unis, James a expliqué quelle est sa routine pour continuer à penser au basket-ball: “Je joue de vieilles vidéos de joueurs spécifiques, pour donner quelques exemples: Kobe Bryant, Kevin Durant, Michael Jordan, Shaquille O’Neal et même moi-même. “

