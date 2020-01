LeBron James, Lakers en tête des listes de vente de maillots et de marchandises pour la saison NBA 2019-2020

La NBA a sorti les joueurs et les équipes les plus vendus en termes de ventes de marchandises et, sans surprise, LeBron James a mené tous les joueurs dans les ventes de maillots tandis que les Lakers de Los Angeles ont vendu le plus de marchandises de toute équipe de la ligue.

James est maintenant sur les Lakers depuis deux saisons et dans les deux, il a ouvert la voie aux ventes de maillots individuels.

De plus, les Lakers ont également vendu le plus de marchandises la saison dernière et l’ajout d’Anthony Davis n’allait probablement rien faire pour changer cela.

La NBA a dévoilé le top 15 des ventes de maillots cette saison et il n’y a guère de surprises dans les résultats:

1. LeBron James, Los Angeles Lakers

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

3. Stephen Curry, Golden State Warriors

4. Jayson Tatum, Boston Celtics

5. James Harden, Houston Rockets

6. Luka Dončić, Dallas Mavericks

7. Kawhi Leonard, Clippers de Los Angeles

8. Anthony Davis, Los Angeles Lakers

9. Joel Embiid, Philadelphia 76ers

10. Kyrie Irving, Brooklyn Nets

11. Ben Simmons, Philadelphia 76ers

12. Kevin Durant, Brooklyn Nets

13. Russell Westbrook, Houston Rockets

14. Kemba Walker, Celtics de Boston

15. Zion Williamson, Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Il y a peu de placements intéressants ici, mais rien de vraiment hors de l’ordinaire. Stephen Curry montre sa popularité en se classant troisième sans avoir joué un match en trois mois. Jayson Tatum est un peu plus élevé que prévu à la quatrième place tandis que Davis est probablement plus faible que prévu à la huitième place. Cependant, le placement de Davis peut probablement être attribué à l’incertitude de son agence libre NBA 2020 ainsi qu’à son changement de numéro à 23 s’il re-signe.

La NBA a également libéré les 10 meilleures équipes en termes de ventes totales de marchandises avec à nouveau un minimum de surprises:

1. Los Angeles Lakers

2. Boston Celtics

3. Philadelphia 76ers

4. Toronto Raptors

5. Milwaukee Bucks

6. Golden State Warriors

7. Houston Rockets

8. Chicago Bulls

9. Miami Heat

10. Brooklyn Nets

Les Lakers en tête ne sont pas du tout choquants. Les Boston Celtics se classant au deuxième rang offrent également peu d’intrigues. La seule petite surprise ici est le classement des Chicago Bulls dans le top 10 en raison de leur manque de succès sur le terrain, mais ils restent un marché énorme et l’équipe compte plusieurs jeunes joueurs prometteurs comme Zach LaVine et Lauri Markannen.

Les Lakers seront toujours dans le top 10 de ces classements mais tant que James et Davis feront partie de l’équipe, il ne fait aucun doute qu’ils se classeront au n ° 1.

Ce ne sont évidemment pas les chiffres définitifs car ceux-ci sont généralement publiés en avril, mais il est peu probable que les fans voient un mouvement en haut de la liste d’ici là.