Lebron James Lakers loue Anthony Davis

Il y a de la chimie dans les vestiaires de Los Angeles Lakers cette saison et cela se voit dans les déclarations de ses grandes stars. Lebron James Il s’est battu toute l’année dernière pour recruter un joueur chez qui il avait de grandes attentes. Cela l’a amené à affronter une grande partie de ses coéquipiers, favorisant le départ des jeunes valeurs avec le désir d’avoir dans son équipe Anthony Davis. La formule fonctionne, à la fois sur et hors du terrain, et les Anges sont des candidats fermes pour le ring de la NBA 2019/2020. Après avoir remporté sa 47e victoire en 60 matchs, la direction, l’entraîneur, Frank Vogel et les deux grandes stars de l’équipe, ont parlé de leur air sur le terrain dans des mots recueillis par ESPN.

“Pour obtenir un grand talent comme Anthony, vous devez abandonner les choses, mais sa performance est toujours impressionnante. C’est un sentiment unique de l’avoir comme Laker”, a-t-il déclaré. Jeanie Buss, le propriétaire de l’équipe, qui est ravi de voir sa franchise revenir en séries éliminatoires. Il y avait aussi la reconnaissance de Frank Vogel, l’entraîneur qui a réussi à imprimer son caractère défensif dont une équipe aspirant à la gloire a tant besoin. “Ce Davis est très différent de celui des Pélicans, mais je pense que sa meilleure version sera vue en séries éliminatoires”, a déclaré l’entraîneur, qui donne sa bénédiction pour Davis d’être nommé meilleur défenseur de la saison.

Et est-ce Le sourcil fait en moyenne 2,5 caps et 1,5 interceptions, statistiques de haut niveau en défense. Interrogé sur son secret, le pivot des Lakers était laconique. “La clé est d’aller sur le terrain plein d’ambition et d’être intelligent pour prendre les bonnes décisions. Être bien en défense a un effet de contagion pour tout le monde et nous permet d’avoir beaucoup plus de succès en attaque”, explique un joueur qui est en bonne harmonie avec son compagnon Rajon Rondo. “C’est spectaculaire, cela rend le difficile facile, c’est très amusant de jouer avec lui”, a déclaré la base. Curieuse perception de la question de Dwight Howard “AD donne une nouvelle vie à Lebron, ses performances incroyables motivent James à augmenter son niveau et c’est super pour l’équipe.”

Pour sa part, Lebron James Il s’est débarrassé des éloges pour son partenaire. “Il n’y a pas trop de joueurs dans la ligue qui peuvent être à leur niveau. Je savais à quel point c’est incroyable et je parie beaucoup parce que cela est venu avec nous. Je suis très heureux qu’ils m’aient écouté et que nous ayons pu l’amener avec nous. Je ne suis pas surpris de ce qu’il fait parce qu’il savait qui a un énorme talent, mais dépasse même mes attentes “, a-t-il déclaré. Anthony Davis marque en moyenne 26,6 points, 9,5 rebonds et 3,2 passes décisives, avec des pourcentages de tirs incroyables qui atteignent 51,3 en prises de vue sur le terrain. Los Angeles Lakers ils atteignent le dernier tronçon de la saison débordant de confiance.

