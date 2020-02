LeBron James lance un slam furieux contre Torrey Craig à Denver

Alors que LeBron James et les Lakers de Los Angeles tentaient de terminer leur incroyable première moitié de la saison sur une bonne note, LeBron a montré que même contre certains des meilleurs défenseurs de la NBA, même en 17e année, il pouvait rendre les redoutables défenseurs minuscules. .

LeBron et les Lakers ont été enfermés dans un match serré, comme prévu, avec les Denver Nuggets, têtes de série n ° 2, dans leur dernier match avant la pause des étoiles. LeBron et Anthony Davis ont tous deux joué comme des stars, marquant 15 points chacun, mais James a fait quelque chose d’encore plus grand avec un entraînement au cours du 3e quart-temps du match de mercredi. Lorsqu’il a été gardé par l’un des défenseurs les plus redoutés de Denver, Torrey Craig, il a fait paraître le 6-7, 221 livres.

LeBron James et les Lakers ont actuellement une avance de trois matchs sur les Nuggets pour le meilleur record de la Conférence Ouest. À l’approche de ce soir, les deux équipes avaient gagné sur le terrain de l’autre, bien que la victoire des Nuggets à L.A se soit déroulée sans LeBron James.

.