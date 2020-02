LeBron James l’emporte sur Zion Williamson dans le premier match Lakers-Pelicans

Les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, 118-109.

Anthony Davis a fait sentir sa présence sur le côté défensif tôt alors qu’il est venu avec trois blocs qui ont conduit Danny Green à drainer une paire de triplets. Davis et LeBron James ont prolongé l’avance des Lakers, mais la Nouvelle-Orléans a finalement trouvé de la vie en attaquant la peinture.

Alors que l’offensive des Pélicans a finalement commencé à décliner, les Lakers ont connu une accalmie de leur côté car ils ne pouvaient pas sembler abattre les tirs ouverts et forcer les mauvais regards. Le rythme du match pour clore le quart s’est accéléré, les deux équipes ayant réussi leur transition, mais Los Angeles s’est retrouvé 30-26 après un.

Les Lakers et les Pelicans n’ont eu aucun problème à entrer dans la voie et à marquer, mais ce dernier a pris sa première avance du match après un lay-up de Zion Williamson. Los Angeles a pu récupérer rapidement alors qu’Alex Caruso a trouvé James sur deux coupes, la deuxième se terminant par un dunk en plein essor.

Le banc des Lakers a fourni une belle remontée au milieu du quart avec Kentavious Caldwell-Pope, en particulier, trouvant son rythme à distance. Brandon Ingram et Williamson ont réussi à maintenir l’offensive de la Nouvelle-Orléans à flot, mais James était en décalage de chasse agressif et Los Angeles est entré dans la mi-temps 64-58.

James a pris feu sur le terrain pour entamer le troisième quart alors qu’il a drainé trois triplets consécutifs et ajouté un retrait, effectuant une course personnelle de 11-0 pour pousser l’avance des Lakers à deux chiffres. Cependant, les Pélicans ont riposté avec Ingram en tête alors qu’il s’échauffait du sol.

Avec James sur le banc, Los Angeles a abandonné la tête car ils ne pouvaient pas acheter un seau tandis que la Nouvelle-Orléans attaquait constamment la peinture pour des paniers faciles. Cependant, le violet et l’or ont pu reprendre l’élan et sont entrés dans la dernière période avec un mince avantage de 88-86.

Caruso a fourni une étincelle bien nécessaire pour commencer la quatrième alors qu’il est venu avec un énorme bloc sur Lonzo Ball et a suivi avec un et un pour garder les Lakers en tête. Malgré la difficulté de Davis sur le terrain, il était toujours agressif au volant de son défenseur et en défendant la jante.

Ingram et Williamson ont réussi à mettre les Pélicans à distance de frappe en fin de match, mais James s’est révélé une fois de plus trop, car il a vu peu de résistance en arrivant sur la jante. La défense des Lakers a pu forcer quelques revirements tardifs et ils ont réussi à repartir avec la victoire.