LeBron James mange de la vigne rouge d’un fan après un match de 40 points

La superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, méritait un régal après avoir mené son équipe à sa sixième victoire consécutive aux dépens des Pélicans de la Nouvelle-Orléans au Staples Center mardi.

Le joueur par excellence à quatre reprises a perdu 40 points, un sommet de la saison, avec 11 tirs sur 27 sur le terrain et 5 sur 11 dans la zone à 3 points. Le roi jouissait d’un repos bien mérité dans les dernières secondes du quatrième trimestre quand il a reçu une friandise sucrée d’un fan des Lakers assis sur le court.

LeBron s’est adonné à sa dent sucrée et s’est aidé à un peu de réglisse avec moins de 30 secondes restantes en régulation.

LeBron a attrapé un morceau de réglisse d’un fan 😂 pic.twitter.com/jjwjkWvqMS

– ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) 26 février 2020

En plus d’obtenir des bonbons, LeBron James s’est également inscrit sur le livre des records des Lakers mardi. Le roi est devenu le quatrième joueur au-dessus de 35 dans l’histoire de la pourpre et de l’or à marquer au moins 40 points dans un match.

James est en moyenne de 25,2 points, 7,7 rebonds et 10,7 passes décisives en tête de la ligue par match pour les Lakers cette campagne 2019-20.

