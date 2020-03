LeBron James manque une occasion de visiter l’Ohio et les Cavaliers

Dans un monde sans coronavirus, LeBron James et les Los Angeles Lakers affronteront l’ancien groupe de Cleveland Cavaliers de LeBron en seulement quelques heures à la Quicken Loans Arena, où James a créé tant de souvenirs au cours de ses 11 années avec les Cavs. Mais nous ne sommes pas dans ce monde, car la pandémie mondiale continue de faire des ravages dans les systèmes de santé mondiaux et américains. Les Lakers étaient déjà en route pour les séries éliminatoires avec la tête de série n ° 1 dans l’Ouest, mais un voyage à Cleveland où il avait tant de souvenirs est certainement quelque chose que LeBron James a manqué. À tel point qu’il a partagé ses sentiments jeudi après-midi via Twitter.

James et les Lakers auraient conclu leur dernier long road trip de la saison cette semaine, le match des Cavs étant le quatrième d’un road trip de six matchs. Après cela, les Lakers avaient un calendrier avec sept de leurs neuf derniers matchs à domicile, y compris leur match reporté le 9 avril contre les Clippers.

.