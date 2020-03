LeBron James mène les Lakers avec un triple double dans la victoire contre les Pélicans

Pour la deuxième fois cette semaine, LeBron James a affronté le phénomène Pélicans Zion Williamson. Pour la deuxième fois cette semaine, James a offert l’une de ses meilleures performances cette saison, dans une victoire des Lakers sur une équipe embêtante de la Nouvelle-Orléans. James a terminé avec un triple double, 34 points, 13 passes et 12 rebonds alors que les Lakers ont échappé au Big Easy avec une victoire et un balayage de la saison des Pélicans. LeBron l’a fait alors qu’Anthony Davis soignait un genou douloureux. Williamson a eu le meilleur match de sa jeune carrière, avec 35 points et sept rebonds, mais son jeu n’était pas suffisant pour résister à l’incroyable attaque de LeBron.

Parmi les nombreux moments entre Zion et LeBron dans le match, cet échange à la fin du deuxième trimestre a semblé résumer leur match. Il a commencé avec un dunk de Zion mais a été coiffé d’un profond 3 points par le sage, mais toujours un vétéran explosif.

En plus de LeBron, les Lakers ont également obtenu 20 points de Kyle Kuzma qui a commencé à la place d’Anthony Davis. Kuzma n’était que de 8 sur 18 sur le terrain mais a frappé un gros 3 points dans le coin pour aider les Lakers à étirer leur avance dans les dernières minutes.

Quant aux Lakers, ils rentreront chez eux pour rencontrer Dion Waiters avant d’accueillir mardi une équipe de Sixers en désavantage numérique.

