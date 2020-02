LeBron James met les choses en place avant Ingram et Zion

Victoire de Los Angeles Lakers avant Pélicans de la Nouvelle-Orléans 118-109 dans un jeu joué de puissance en puissance que les Anges n’ont pas réussi à prononcer jusqu’à la fin. LeBron James, le lendemain du mémorial de Kobe Bryant, il signe un match brutal dans lequel il termine avec 40 points (17 sur 27 en tirs sur le terrain et 5 sur 11 en triplets), capture 8 rebonds et distribue 6 passes décisives. Il était accompagné d’une chute d’Anthony Davis (21 points, mais 6 sur 21 en tirs sur le terrain) et de 14 rebonds et d’un cash Danny Green (17 points et 5 rebonds). Kentavious Caldwell-Pope a marqué 15 points.

Dans les Pélicans, Brandon Ingram continue de démontrer que les Lakers devaient rester avec lui au lieu de Kyle Kuzma lors du transfert de la MA. Il était le meilleur des Pélicans des Staples avec 34 points et 12 sur 20 en tirs de champ. Zion Williamson Il était également à un niveau élevé (29 points et 8 sur 18 dans les tirs au champ). Cependant, ils ne pouvaient pas éviter une autre défaite de leur propre chef.

Trois triples dans les deux premières minutes de la mi-temps. N’êtes-vous pas amusé? —— pic.twitter.com/hiwBhDAtjV

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 février 2020

La victoire laisse les Lakers avec 44 victoires et 12 défaites avec cinq matchs d’avance sur les Denver Nuggets en tête du classement de la Conférence Ouest. Les Pélicans, quant à eux, sont à 35 matchs de la huitième place actuellement occupée par les Grizzlies de Memphis.

