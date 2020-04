LeBron James montre la tenue Harley Quinn de sa fille Zhuri

LeBron James a passé de plus en plus de temps avec sa famille, ce qui signifie que pour la plupart d’entre nous, il passe plus de temps à regarder des émissions, des films et d’autres choses avec sa famille qu’il n’a pas eu l’occasion de faire auparavant. Et il semble que l’un des spectacles semble être sur lequel la famille James est tombée est la série animée Harley Quinn, située dans l’univers Batman, qui a reçu des critiques élogieuses. Parmi ces critiques, il y en a une de la famille James et en particulier de la fille de LeBron, Zhuri James.

LeBron a montré la tenue Harley Quinn de Zhuri tout en criant Margot Robbie, qui a joué le rôle Harley Quinn dans plusieurs films.

Il y a eu une pause dans la production de films et d’autres émissions pendant l’épidémie de coronavirus, mais les gens n’ont que le temps de parcourir les films et les émissions, s’ils sont disponibles. La famille James, ou du moins le plus jeune membre, semble avoir trouvé un nouveau favori.

