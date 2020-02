LeBron James n’avait jamais vu Kobe Bryant plus heureux que d’être en famille

La NBA et ses fans sont toujours sous le choc et dans un état de deuil et de deuil suite à la perte de Kobe Bryant.

La légende des Los Angeles Lakers, ainsi que sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes, ont été tuées dans un accident d’hélicoptère qui a fait trembler tout le monde dès que la nouvelle a été confirmée. L’organisation des Lakers a autorisé l’épouse de Bryant, Vanessa Bryant, à montrer la voie à suivre avant que l’équipe ne publie sa propre déclaration concernant sa mort.

Tout le monde sur la liste de Los Angeles a été dévasté par les nouvelles, tous se sont finalement rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs sentiments à propos de l’homme de 41 ans.

Après leur défaite face aux Portland Trail Blazers, LeBron James a expliqué à quel point il avait vu Bryant heureux après sa retraite du basket-ball.

“Vous savez pour moi, je disais à ma femme il y a quelques jours … Je me disais:” Vous savez voir Kobe jouer au basket-ball pendant 20 ans pour les Lakers depuis qu’il avait 18 à 38 ans … vous savez ce qui est fou? “Elle était comme, “Quoi?” Je me disais: “Vous savez quoi, ces trois dernières années, sur tout le succès qu’il a eu – cinq anneaux, plusieurs MVP, un MVP All-Star de cette ligue, la première équipe tout, toute la vie, tout le monde, tout le basket-ball, j’avais l’impression que ces trois dernières années étaient les plus heureuses que je l’ai vu. »

«Je pense que nous pouvons tous dire cela. Comme le plus heureux que je connaisse. Pouvoir simplement être avec ses filles, être avec sa famille. »

Bryant a fait une priorité de passer du temps avec sa femme et ses enfants après sa retraite après la fin de la saison NBA 2015-2016, voyant régulièrement passer du temps avec eux et faire les choses qu’il n’a pas pu faire pendant sa carrière de joueur. Bien qu’il ait trouvé le succès dans plusieurs autres entreprises, sa famille est clairement arrivée en premier et cela s’est montré.

Plus tard, James parlerait de sa propre famille et de la façon dont être bon en tant que joueur de la NBA les obligeait parfois au bord du chemin, quelque chose dont Bryant devait être bien conscient au cours de sa carrière de joueur. Sa mort nous rappelle que, bien que gagner des matchs soit important, la famille et les proches d’une personne doivent toujours rester la priorité n ° 1 de leur vie.

Bien que les Lakers et James continueront de pleurer la mort de Bryant, ils ont finalement commencé la voie de la guérison et de la normalité et, espérons-le, peuvent transformer leurs sentiments et leurs émotions en quelque chose de positif. C’est ce que Bryant aurait voulu.