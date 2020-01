LeBron James ne tire pas autant de lancers francs cette saison. Pourquoi?

Par rapport à tous les autres segments de son jeu, la relation de LeBron James tout au long de sa carrière avec la ligne des lancers francs oscille entre les sentiments d’inconfort et l’hostilité pure et simple. Mais y arriver n’a jamais été un problème.

James a tenté et effectué plus de lancers francs que tout autre joueur actif. Dans l’histoire de la NBA, seuls cinq (Moses Malone, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal, Karl Malone et Kobe Bryant, qu’il dépassera dans les prochains mois) ont tiré plus.

Mais cette année, LeBron a fait face à quelque chose de tout à fait inconnu. Avec autant de ses chiffres actuels, soit en ligne avec une moyenne de carrière ou même plus élevés que jamais (comme les tentatives et les passes décisives), c’est sa baisse des tentatives de lancer franc qui ressort comme un pouce endolori.

À l’heure actuelle, il affiche une moyenne de 5,4 par match, ce qui est bon pour le 22e meilleur classement de la ligue. À l’exception de la saison dernière, alors qu’il n’a disputé que 55 matchs, il n’a jamais terminé au-dessous du 15e, et cela s’est produit lorsqu’il était recrue.

La moyenne de carrière de LeBron pour cette saison était de 8,1 tentatives de lancers francs par match. L’année dernière, il a tenté de 7.6. Pour aller un peu plus loin, son taux de lancers francs avant cette saison était de 0,413. À l’heure actuelle, il est plus bas que jamais à 0,274, et pour la toute première fois, il est inférieur à son taux de trois points.

De plus, le taux de lancers francs des Lakers baisse de 5,7 points avec James sur le terrain, les portant des cinq premiers aux cinq derniers, par Cleaning the Glass. qui est l’une des pires notes à son poste et une anomalie totale de tout ce que nous avons vu de lui depuis qu’il a été repêché.

Pourquoi cela arrive-t-il? Prend-il moins de tirs autour du panier ou attaque-t-il moins fréquemment que lorsqu’il était plus jeune? Pas vraiment. Le taux d’utilisation de LeBron n’est que de 0,1 pour cent inférieur à sa moyenne de carrière, et il n’y a pas de réel déclin par rapport aux dernières saisons dans le pourcentage de coups qu’il prend sur la jante. La moitié des points de LeBron sont également marqués dans la peinture, une marque qu’il n’a dépassé que quatre fois.

Lui et les Lakers sont perplexes et ont utilisé des arbitrages inconsistants pour expliquer ce qui se passe. LeBron effectuait en moyenne 5,6 lancers francs par match avant de faire zéro déplacement sur la ligne lors d’une victoire du 23 novembre contre les Grizzlies de Memphis. Après ce match, l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a déclaré aux journalistes que LA «passerait par les canaux appropriés» pour régler le problème avec la ligue.

À l’époque, James a dit: “Je vis dans la peinture, et si vous regardez mon bras ici, ce sont quatre ou cinq [scratches] cela s’est produit au cours des deux derniers matchs, et ils n’ont pas été appelés du tout. Mais cela ne peut pas m’arrêter. Ça ne m’a pas arrêté ce soir.

Quoi qu’il en soit, je dois continuer à avancer, mais être en mesure d’atteindre la ligne des lancers francs est quelque chose qui permet à notre défense de se mettre en bonne position. Cela définit notre défense. Cela ralentit parfois le jeu. Cela nous donne un bon rythme. Cela me détend aussi. Donc, je sais que je vais me faire frapper, mais à la fin de la journée, je dois juste continuer. “

Mais depuis ce beignet à Memphis, ses tentatives sont en fait tombées à 5,3 par match, en à peu près le même nombre de minutes.

La NBA a refusé de commenter cette histoire sur des plaintes spécifiques enregistrées par les Lakers, mais une telle chose est loin d’être rare. Les équipes utilisent ce qu’on appelle un site Web d’enquête sur les équipes (TIW) pour informer la ligue de tout appel particulier avec lequel elles n’étaient pas d’accord ou qui étaient curieuses après chaque match. Ces exemples sont ensuite examinés par le personnel des opérations d’arbitres de la NBA (43 personnes) qui clarifie pourquoi certains appels se sont déroulés comme ils l’ont fait. C’est un processus qui permet non seulement à la ligue de savoir ce que les équipes pensent de certains joueurs ou de certaines situations, mais permet également aux équipes de mieux comprendre ce qui est et ne va pas être appelé par les arbitres dans une situation de jeu.

Plus tôt cette semaine, j’ai demandé à Vogel s’il avait une idée supplémentaire de la raison pour laquelle James n’obtenait toujours pas la ligne aussi souvent qu’il le fait normalement. “Je veux dire, c’est difficile à dire. Il va au panier. Nous envoyons des clips tout le temps au bureau de la ligue, pour savoir pourquoi il ne reçoit pas d’appels », a-t-il déclaré. “Je n’essaie pas de transformer cela en une plainte ou quoi que ce soit, je réponds simplement à votre question. Mais il va toujours au panier comme il l’a toujours fait. »

Quand j’ai demandé à LeBron une explication mise à jour pour la baisse soudaine, il n’avait pas ou n’était pas disposé à proposer sa propre théorie. “Je n’ai aucune idée.”

C’est étrange. LeBron enregistre en moyenne plus de lecteurs cette saison qu’il n’en a depuis que les données de suivi sont devenues publiques il y a sept ans. À l’heure actuelle, il totalise 13,8 disques par match. Dans l’ordre chronologique inverse à partir de la saison 2018-19, ses entraînements ont été de 12,4, 11,7, 11,3, 11,1, 13,2 et 9,4, ce qui s’est produit lors de sa dernière année avec le Miami Heat.

Cette saison, ces 13,8 disques génèrent 1,7 tentative de lancer franc par match. Pour plus de contexte, cette année, les entraînements de 11,1 de Giannis Antetokounmpo lui donnent 3,0 tentatives de lancers francs par match. Les 12,0 tentatives de Zach LaVine lui rapportent 2,5 tentatives de lancers francs.

En 2014, LeBron obtenait 2,1 tentatives de lancers francs par match sur ces 9,4 disques. Au cours de la saison 2015, lorsqu’il a conduit le ballon 13,2 fois par nuit, il a été récompensé par 2,9 tentatives de lancers francs par match.

Une autre façon d’expliquer la baisse des tentatives de lancers francs pourrait être grâce au pourcentage de ses minutes passées dans le bonus, qui est un creux de 20,46% en carrière. C’est plus de cinq pour cent de moins que la saison dernière. Sa moyenne de carrière est de 28,06%. Mais cela ne tient pas compte du fait qu’il fait également la moyenne des moindres fautes de sa carrière, sans tirer.

Tout cela est curieux, mais quelque peu attendu. Seuls 15 joueurs ont déjà réalisé en moyenne plus de 5,5 tentatives de lancers francs par match après leur 35e anniversaire. Father Time est invaincu, et même si LeBron reste explosif, le déclin physique est visiblement évident. Il obtient 1,4 de ses tirs bloqués pour 100 possessions, ce qui est, par un cheveu, la note la plus élevée de sa carrière.

L’attaquant des Lakers Jared Dudley a plusieurs raisons possibles. Le premier est la réticence de LeBron à flop. “LeBron ne s’est pas encore adapté – je lui ai dit cela – au flop. Giannis est sorti l’autre jour et a dit qu’ils récompensaient le flop. On vient de jouer James [Harden] l’autre jour et, vous savez, lui et Luka [Doncic]. C’est un talent que les fans pourraient ne pas aimer, mais il est récompensé. Et le claquement de cou, LeBron est tellement gros et fort qu’il se fait bousculer mais il n’utilise pas sa tête. »

Selon Dudley, une autre cause pourrait être la façon dont tous les joueurs vieillissants doivent s’adapter à la façon dont ils attaquent la jante. Au lieu de foncer en avant avec un premier pas de boulet de canon qui oblige les défenseurs à s’éloigner, le LeBron plus âgé doit être plus méthodique et patient. “Il vous a toujours”, a déclaré Dudley. «Il vous a à vos côtés. Il finit juste fort sur toi. »

La quantité de pick-and-roll qu’il joue avec Anthony Davis pourrait également être un facteur, où les gros lancers sont simultanément occupés par la menace de lob la plus féroce du jeu et un LeBron au volant. Les couvertures ont également changé au cours des dernières années, avec plus de grosses retombant dans la peinture que de sortir et d’être agressifs au point d’attaque. “LeBron, à chaque match, joue 2 contre 2”, a déclaré Dudley. (Le pourcentage de ses points provenant de la ligne des lancers francs a presque diminué de moitié lorsque Davis n’est pas au sol, selon NBA.com.)

Que ce soit des arbitres qui décident soudainement d’avaler leurs sifflets, leur âge, leur rythme ou toute autre combinaison de facteurs qui se mélangent pour créer une tempête parfaite de déclin statistique, la prochaine étape consiste à se demander si tout cela importe réellement.

Jusqu’à présent, cela n’a pas empêché LeBron d’une autre saison de calibre MVP. Il mène la ligue en passes décisives, les Lakers dominent quand il est sur le terrain et pue quand il n’est pas, etc. Même un pourcentage de tir réel relativement faible qui n’a pas été vu depuis le début de la vingtaine est très préoccupant. Les Lakers sont l’une des trois meilleures équipes de la NBA et James est leur auteur sur le court.

Il a obtenu en moyenne 9,7 lancers francs au cours des deux dernières séries éliminatoires. Mais l’année précédente, au cours de laquelle LeBron a remporté un championnat avec les Cavaliers, il n’en a fabriqué que 5,9. La ligne des lancers francs ne définit évidemment pas son impact.

Mais cela pourrait aussi être un canari dans la mine de charbon, un signe de détérioration qui s’infiltrera bientôt dans d’autres domaines que James avait l’habitude de dominer physiquement. Les lancers francs non seulement le gardent efficace, mais ils permettent également aux Lakers de mettre en place leur défense dominante en demi-terrain et de jouer à un rythme plus soutenu, un LeBron a prospéré tout au long de sa vie. (Les Lakers ont de loin la meilleure défense de la NBA après avoir effectué un lancer franc.) Croyez-le ou non: les coups francs sont plus propices à la victoire que les lay-ups manqués.

Peut-être que le lancer franc n’est rien, et les Lakers remporteront toujours le titre malgré le fait que James atteigne la ligne beaucoup moins qu’auparavant. Ou peut-être, dans une série décidée par la plus mince des marges, son incapacité à tirer des fautes aussi souvent qu’il le faisait hanterait LA de multiples façons. Quoi qu’il en soit, ce développement est lié à l’atrophie inévitable du meilleur joueur de la NBA. C’est important, même si LeBron est capable de le neutraliser pour une autre année.