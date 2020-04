Lebron James nie la possibilité d’annuler la NBA

Ce sont des rumeurs, ce sont des rumeurs. Voici comment sonnait la chanson qui pouvait parfaitement exprimer la situation dans le NBA en ce moment. L’incertitude quant aux conséquences que le coronavirus peut avoir ou non en fin de saison ne s’arrête pas. Adam Silver Il a exprimé à plus d’une occasion sa prédisposition absolue à presser la plus petite option qui permet la fin de la saison, à la recherche de formules qui accélèrent la fin et d’un lieu unique. Cependant, il y a quelques heures, des informations ont émergé d’un média aussi pertinent que CNBC, qui a révélé des mouvements de pression présumés de directeurs généraux de franchise et d’agents de joueurs, poussant le commissaire à annuler définitivement la saison.

Revendiquant le risque pour la santé que le retour de la compétition entraînerait, selon ces informations il y aurait un tout Mouvement orchestré en dehors des joueurs qui chercheront à débuter en début de saison prochaine et à sacrifier ce qui reste de la saison actuelle. Cela a été trop pour un compétiteur né comme Lebron James, l’un des poids lourds de la NBA qui est sorti de cette rumeur avec une force énorme. Utilisant ses médias sociaux comme haut-parleur, les Lakers ont catégoriquement nié ces informations et ont montré sa prédisposition complète et celle de son équipe à revenir à la compétition dès que possible.

Vu des rapports sur les cadres et les agents voulant annuler la saison ??? Ce n’est absolument pas vrai. Personne que je connais ait dit quelque chose comme ça. Dès qu’il sera en sécurité, nous aimerions terminer notre saison. Je suis prêt et notre équipe est prête. Personne ne devrait rien annuler. – – LeBron James (@KingJames) 30 avril 2020

Ce mouvement conservateur de certains secteurs de la ligue pourrait être dû au manque de rentabilité qui devrait se terminer à huis clos et qui entraînerait une baisse du plafond salarial pouvant aller jusqu’à 25%. Les équipes qui ne participeront pas aux éliminatoires savent déjà qu’elles vont perdre la plupart de leurs droits de télévision, donc les incitations pour elles seraient très limitées et elles pourraient être celles avec l’offre la plus forte pour l’option d’annulation. Intéressant de découvrir cette bataille de l’ombre et de connaître le positionnement clair d’un Lebron James dont les paroles ne passeront pas inaperçues et seront un moyen évident de mettre la pression sur Adam Silver et toute l’équipe de cadres de la NBA.

