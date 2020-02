LeBron James nommé joueur de la conférence de l’Ouest du mois de janvier

Après un mois tumultueux qui comprenait à la fois des sommets professionnels et des difficultés personnelles, LeBron James a remporté son premier prix du joueur du mois de la saison 2019-2020, un mois seulement après ses 35 ans.

La NBA a annoncé mardi que la star de Los Angeles Lakers, LeBron James, était le joueur de la conférence de l’Ouest du mois de janvier, Giannis Antetkounmpo de Milwaukee prenant les honneurs de la conférence de l’Est.

Les Lakers avaient une fiche de 10-4 au mois de janvier alors que LeBron avait une moyenne de plus de 25 points, 10 passes décisives et huit rebonds tout en tirant à plus de 50% du terrain et 34% de la ligne des 3 points. James a également eu l’incroyable jalon historique de devenir n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA en janvier tout en se chargeant de diriger la franchise des Lakers après la mort tragique de Kobe Bryant.

James Harden de Houston et Luka Doncic de Dallas ont remporté les deux premiers prix du Joueur du mois dans l’Ouest tandis qu’Annetkounmpo a remporté tous les prix dans la Conférence de l’Est.

Damian Lillard de Portland était la seule vraie compétition pour James dans l’Ouest en janvier, avec une moyenne de 34 points, huit passes décisives et cinq rebonds par match, tout en tirant à 48,8% du terrain et à 45% de la ligne des 3 points pendant que les Blazers allaient 8-7.

