LeBron James nommé joueur du mois de la Conférence Ouest de la NBA (février)

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James a été nommé Joueur de la Conférence de l’Ouest du mois pour le mois de février, a annoncé la NBA le 3 mars.

C’est le deuxième mois consécutif que James remporte le prix, le remportant au cours du mois de janvier. Il est le premier joueur des Lakers à remporter le prix au cours des mois consécutifs depuis que Kobe Bryant l’a fait pendant la saison 2008-09 de la NBA.

C’est un honneur bien mérité pour James qui a débuté en février en menant son équipe au match des étoiles de la NBA 2020 à une victoire sur l’équipe de Giannis Antetokounmpo tout en propulsant les Lakers à un dossier de 9-2.

James a été efficace comme il l’a toujours été au cours de la saison 2019-20, avec une moyenne de 26,0 points, 8,1 rebonds et 10,1 passes décisives tout en jouant une défense inspirée. James a enregistré deux triples doubles au cours du mois tout en marquant un sommet de 40 points dans une victoire contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Bien que James ait raté un match en raison d’une blessure à l’aine, il a quand même réussi à marquer à deux chiffres dans ses 10 apparitions, y compris six matchs avec au moins 20 points et quatre matchs avec au moins 30. Il a également réussi à enregistrer à deux chiffres passes décisives en cinq matchs et a obtenu cinq doubles-doubles au cours du processus.

Ses moyennes de février sont en ligne avec ses moyennes de la saison puisqu’il est actuellement à 25,5 points, 7,8 rebonds, 10,6 passes décisives et 1,2 interceptions en un peu moins de 35 minutes par match. Les efforts de James ont permis à Los Angeles de rester au sommet du classement de la Conférence de l’Ouest avec une avance considérable dans la colonne des pertes.

Le joueur de 35 ans a continué de graver son nom dans les livres d’histoire alors qu’il se hissait à la cinquième place sur la liste des lancers francs de tous les temps de la NBA. Il est également devenu le 13e joueur à gagner au moins 2 000 interceptions.