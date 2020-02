LeBron James nommé joueur du mois de la Conférence Ouest de la NBA (janvier)

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James a été nommé Joueur de la Conférence de l’Ouest du mois pour les matchs joués en janvier, a annoncé la NBA le 4 février.

Il est le premier joueur des Lakers à recevoir cet honneur depuis Kobe Bryant en février 2013.

James a maintenant remporté le titre de Joueur du mois un record de la NBA 39 fois, mais cela représente sa première depuis qu’il a été nommé en tant que tel avec les Cleveland Cavaliers pour mars / avril 2018. Ce mois-ci, James a également voté pour le NBA All-Star 2020 Jeu, menant tous les joueurs à voter pour la quatrième saison consécutive.

La dernière reconnaissance clôt ce qui a été un mois historique et émouvant pour l’homme de 35 ans. James a récolté en moyenne 25,4 points sur 50,4% des tirs depuis le terrain, pour 8,1 rebonds, 10,4 passes décisives et 1,4 interception.

Les Lakers sont allés 10-4 en janvier et ont maintenu leur position au sommet du classement de la Conférence Ouest. James a marqué à deux chiffres dans 13 de ces matchs, dont 10 matchs avec au moins 20 et cinq performances de 30 points.

Il a également récolté des passes à deux chiffres en huit matchs, dont 19 passes décisives en carrière contre le Orlando Magic et a terminé le mois avec neuf doubles doubles, dont trois triples doubles.

La production prolifique de James lui a valu les honneurs du joueur de la semaine de la Conférence de l’Ouest du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020, et l’a propulsé à la troisième place sur la liste des scores de tous les temps de la NBA. Il a dépassé Bryant et a reçu un message chaleureux de la légende des Lakers.

Malheureusement, le moment est depuis devenu une pensée secondaire alors que Bryant, sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes sont décédées lorsqu’un hélicoptère s’est écrasé tragiquement à Calabasas. James était une figure centrale des Lakers en l’honneur de Bryant lors d’une cérémonie d’avant-match.

Après que Usher, Boyz II Men et Ben Hong se soient produits, James a pris un microphone et s’est tenu devant le court central pour prononcer un discours et ses premiers commentaires publics depuis l’accident. Il a été ravi de l’impact que Bryant a eu sur sa carrière et les fans des Lakers aident à faciliter.

À la suite de la mort de Bryant, James a embrassé la pression supplémentaire de guider les Lakers à leur premier championnat depuis 2010. F

ou la saison, il est en moyenne de 25,0 points, 7,7 rebonds, un record de carrière de 10,7 passes décisives et 1,3 interceptions en 34,8 minutes par match.