LeBron James nourrit plus de 1 300 personnes

Le populaire Taco Tuesday a pris un nouveau sens alors que la Fondation de la famille LeBron James a nourri 340 enfants de l’école I Promise et leurs familles. Selon USA TODAY Sports, les gardiens des Lakers de Los Angeles ont fait don de tacos au poulet et au boeuf, de riz, de haricots, de tortillas et de toutes les fixations à ceux qui en ont besoin.

Il a également prêté main forte à un restaurant de sa ville natale d’Akron, Ohio, qui avait été affecté par le nouveau coronavirus.

Cette édition spéciale de Taco Tuesday aura lieu à nouveau la semaine prochaine, alors que la fondation cherche à offrir plus de repas aux familles Akron dans le cadre du programme I Promise de la star.

Le copropriétaire du restaurant familial Akron, Nick Corpas, a reçu un appel la semaine dernière pour l’aider dans cette initiative. Il a commencé à préparer ses commandes immédiatement et a commencé à préparer les repas lundi.

Corpas et son équipe sont arrivés tôt mardi pour cuisiner et assembler les repas, en les transportant méthodiquement dans les voitures des volontaires. Chaque plateau de nourriture était suffisant pour nourrir quatre à cinq personnes – fournissant un dîner à près de 1 300 personnes.

Akron Family Restaurant est un pâté de maisons de Saint-Vincent-St. Mary, le lycée que la star des Lakers a fréquenté avant de déclarer pour la NBA en 2003. James y a mangé pendant ses années de lycée et beaucoup de gens dans la communauté aujourd’hui.

Les restaurants à travers le pays ont connu une période difficile en raison des règles de sécurité, obligeant beaucoup à ne faire que des plats à emporter et des livraisons. Corpas a déclaré qu’il ne faisait que de la restauration, espérant que son entreprise familiale pourrait rester malgré ce qui devrait être un long arrêt.

«Ça a été difficile», a-t-il déclaré. “Nous sommes ici depuis 35 ans. Nous avons un nom pour nous. Nous faisons de bonnes affaires. À long terme, oui, tout ira bien. “

En plus d’aller à une bonne cause, cette spéciale du mardi Taco a donné à plusieurs travailleurs deux jours de travail supplémentaires, ce qui devrait leur permettre de rester à flot un peu plus longtemps.