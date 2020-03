LeBron James parle de sauter le football dans sa dernière année

La superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, avait déjà un grand battage médiatique autour de lui alors qu’il était au lycée de St. Vincent-St. Marie. En fait, dans son année junior, il a été surnommé “The Chosen One”.

Cependant, non seulement James était le cerceau du lycée le plus attendu de tous les temps, il était également le non. 1 perspective de football dans l’Ohio.

Dans une publication Instagram, la star des Lakers a partagé qu’il avait abandonné le football au cours de sa dernière année parce que ses garçons de l’équipe de basket-ball avaient juré de le battre s’il venait à marcher sur un terrain de football cette saison-là.

Tout le monde sait que James a grandi en tant qu’athlète multisports. Compte tenu de ses dons athlétiques supérieurs, il n’est pas surprenant que James soit également une élite au football.

Imaginez, dans une autre vie, James a plutôt opté pour le football au lieu du basket-ball. Maintenant, on ne sait pas si l’attaquant des Lakers aurait connu le même succès s’il avait consacré ses talents divins au football. Cependant, vu comment sa carrière NBA s’est déroulée, nous sommes certainement plus qu’heureux qu’il ait choisi le basket-ball.

LeBron James est probablement sur le mont Rushmore de la liste des meilleurs joueurs de la plupart des gens. Avec trois championnats, quatre récompenses MVP et 16 voyages pour le match des étoiles, les réalisations de James sur le terrain sont parmi les meilleures de l’histoire de la NBA. Il n’a pas encore terminé, car il pourrait très bien faire plus avec les Lakers.

Cependant, tout ce que James a accompli sur le terrain, il a également fait beaucoup en dehors du terrain. Son mantra «Strive For Greatness» est devenu un état d’esprit pour tous les adeptes de LeBron.

La plus grande aide de James est venue sous la forme de “I Promise School” qu’il a construit et finance entièrement pour les enfants dans sa ville natale d’Akron, Ohio. De même, de nombreux pairs de James le considèrent comme celui qui a mené cette ère d’autonomisation des joueurs en NBA. James utilisant sa voix et sa plate-forme, beaucoup d’autres ont également suivi son exemple.