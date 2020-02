Lebron James parle du Mémorial de Kobe Bryant et de ses émotions

Parfois, il faut essayer de tourner la page et mettre de côté les émotions les plus douloureuses. Faire des allers-retours sur des sentiments dévastateurs peut générer une trace trop profonde et Lebron James a affirmé qu’en étant interrogé sur son rôle dans la Mémorial de Kobe Bryant il y a quelques jours. Le joueur de la franchise Angels n’a joué aucun rôle dans la cérémonie et tout indique qu’il était au Staples Center, mais a demandé de ne pas monter sur scène ou d’être enregistré par des caméras de télévision. Très affecté par ce qui s’est passé, Lebron veut se concentrer sur son travail et honorer son ami perdu avec une bague après laquelle il libère tout ce qui se passe dans sa tête et son cœur.

“Ce fut une journée très émouvante et très difficile, à la fois pour moi et mes proches. J’ai besoin de passer à autre chose et d’essayer de mettre de côté ce que je ressens encore, c’est dévastateur. Je peux seulement dire que j’admire profondément ce que vous avez fait Vanessa Bryant aller sur la piste et faire le discours qu’il a prononcé. Elle est admirable, je l’en félicite et je veux qu’elle sache que mon cœur est avec elle et sa famille “, a déclaré les stars des Lakers.” Ce qui s’est passé avec Kobe a été un désastre pour moi, absolument dévastateur émotionnellement. J’ai encore du mal à en parler, donc je vous serais reconnaissant si vous ne me demandiez pas plus sur ce sujet. Je dois continuer “, at-il dit.

Interrogé sur la façon dont il est motivé à dédier des victoires vêtues de violet et d’or au défunt Kobe Bryant, le “roi” était franc. “Il est un frère pour moi. Nous avons partagé beaucoup de choses et nous avons toujours eu cette disposition et cette ambition pour réussir. J’adore ce sport comme il l’aimait, donc je veux continuer son héritage, non seulement cette année, mais autant que possible.” , a fait valoir un Lebron James qui a peut-être trouvé de l’énergie supplémentaire Champion NBA cette saison

