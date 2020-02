LeBron James parle du scandale des Astros: & # 039; (Rob Manfred) doit résoudre ce problème pour le bien du sport & # 039;

Nous devons remercier les Astros de Houston et leur scandale de tricherie, la façon dont la MLB l’a géré et le soulèvement des joueurs de la Ligue majeure de baseball pour avoir inspiré les derniers chefs-d’œuvre du genre «LeBron tweets about Sports». Alors que James n’hésite pas à commenter ses sports et équipes préférés via les réseaux sociaux, le sujet du sport, en général, a toujours été un point de passion.

LeBron a exprimé sa colère par la manière dont la Ligue majeure de baseball a traité la punition des joueurs des Astros, qui n’ont reçu aucune punition du tout pour leur rôle dans un système sophistiqué de pitch-tipping qui a permis aux joueurs d’Astros de savoir quels étaient les terrains à venir. Si cela devait arriver à LeBron, il dit qu’il serait «furieux».

James a ensuite dit qu’il appartenait au commissaire de la MLB, Rob Manfred, de nettoyer le gâchis qu’il avait commis et de punir plus sévèrement les Astros.

Écoutez, je sais que je ne joue pas au baseball, mais je suis dans le sport et je sais que si quelqu’un me trompe pour avoir remporté le titre et que je le découvre, je serais F * ^ king furieux! Je veux dire incontrôlable sur ce que je ferais / pourrais faire! Écoutez ici le commissaire de baseball, écoutez votre… ..

– LeBron James (@KingJames) 18 février 2020

les joueurs parlent aujourd’hui du dégoût, de la folie, de la douleur, de la cassure, etc., etc. Littéralement, la balle () est dans votre camp (ou devrais-je dire sur le terrain) et vous devez corriger cela pour le sport! #JustMyThoughtsComingFromASportsJunkieRegardlessMyOwnSportIPlay

– LeBron James (@KingJames) 18 février 2020

Le hashtag incroyablement long de LeBron a également été mémorisé par beaucoup sur Twitter. Mais que ce soit une autre leçon pour ceux qui salissent le bon nom du sport: LeBron James vous trouvera.

