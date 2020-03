LeBron James partage la nuit en regardant les matchs de Heat avec son fils Bryce Maximus

Alors que les États-Unis se joignent au reste du monde pour tenter de contenir l’épidémie de coronavirus qui s’est propagée rapidement dans le monde de la NBA, LeBron James était l’un des millions de personnes qui tentaient de savoir quoi faire ensuite au milieu de cet arrêt sans précédent dans le monde moderne ère du sport professionnel.

Avec ce temps pour le basket-ball, je suis tombé sur les anciens matchs des finales de la NBA. Les abonnés au NBA League Pass peuvent regarder les matchs des 20 dernières finales de la NBA sur l’application NBA ou sur YouTube TV si vous vous y abonnez. Mais comme le reste d’entre nous, LeBron s’est replongé dans l’observation de certains de ses jeux classiques.

James regardait le match avec son plus jeune fils Bryce Maximus et tandis que ses Lakers de Los Angeles mènent la Conférence de l’Ouest, alors qu’il n’est pas loin derrière Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks, il devra attendre au moins un mois pour pouvoir continuer son 17e saison sans précédent s’il parvient à continuer.

