LeBron James partage un message avec les fans: & # 039; Vous nous manquez déjà les gars & # 039;

LeBron James, comme le reste du monde, s’habitue toujours à la nouvelle norme qui comprend un arrêt essentiellement tous les grands sports du monde. Hier soir, il a partagé qu’il regardait de vieux moments forts de lui jouer avec son ami Dwyane Wade sur le Heat de Miami avec son plus jeune fils Bryce Maximus. Mais hier soir était également une nuit au cours de laquelle le commissaire de la NBA, Adam Silver, s’est adressé aux fans de la NBA sur Inside The NBA de TNT et a envoyé un message à tous les fans de la ligue.

LeBron lui-même a republié le message de Silver, avec un message d’approbation pour Silver lui-même, ainsi qu’un message aux fans pour lesquels il joue.

LeBron James partage la lettre d’Adam Silver aux fans de la NBA avec son propre message aux fans.

“Vous nous manquez déjà.” pic.twitter.com/n9untO2zEE

Avant que LeBron ne comprenne pleinement la gravité du coronavirus, il a dit qu’il ne voulait pas jouer à des jeux sans fans parce que c’est l’une des raisons pour lesquelles il joue. Mais avant même que le virus n’atteigne Rudy Gobert et la NBA, James avait déjà commencé à changer de position après que la gravité de la crise de santé publique lui soit apparue clairement.

